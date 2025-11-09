Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Moment controversat de reculegere pe Giulești în memoria lui Emeric Ienei: “A fost huiduit copios de restul stadionului”

Scena care a șocat fotbalul românesc la meciul Rapidului pe Giulești. Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei și cum a fost explicat, de fapt, comportamentul suporterilor.
Mihai Dragomir
09.11.2025 | 14:01
Moment controversat de reculegere pe Giulesti in memoria lui Emeric Ienei A fost huiduit copios de restul stadionului
Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere în amintirea lui Emeric Ienei la meciul Rapid - FC Argeș. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Rapid a jucat sâmbătă seară, în etapa a 16-a, pe teren propriu cu FC Argeș, pe care a învins-o cu scorul de 2-0. Momentul de reculegere dedicat regretatului Emeric Ienei a fost însă marcat de controverse. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere în memoria lui Emeric Ienei la meciul Rapid – FC Argeș 2-0

Fotbalul românesc este mai sărac acum, după dispariția lui Emeric Ienei. Meciurile din SuperLiga vor începe abia după ce se va ține un moment de reculegere în cinstea singurului antrenor român care a adus în țară Cupa Campionilor Europeni.

La partida din Giulești dintre Rapid și FC Argeș, momentul de reculegere în memoria celui care a fost înmormântat cu onoruri militare sâmbătă la Oradea nu a fost respectat așa cum se cuvine. Robert Niță a explicat comportamentul suporterilor și cum a fost remediată situația.

„S-a anunțat momentul în memoria celor care au fost Emeric Ienei și Costică Zamfir. Dumnezeu să-i odihnească. Un grup cânta în momentul anunțului, făceau gălăgie. La un moment dat, pentru a-i potoli, pentru că nu și-au dat seama ce se întâmplă, bănuiesc, a început toată lumea să huiduie, s-au potolit. A fost o liniște apăsătoare. Era un grup, în partea dreaptă, spre peluza dinspre teatru.

A fost o liniște câteva zeci de secunde, iar după aceea până la fluierul domnului Colțescu, tot stadionul a aplaudat. S-au oprit când a început toată lumea să fluiere, băieții ăia de acolo și-au dat seama care făceau gălăgie, s-au oprit și ei.

A fost liniște vreo 20 de secunde. Chiar la un moment dat domnul Colțescu se și uită la ceas și după aceea absolut toată lumea a făcut liniște. Și absolut 20-30 de secunde, absolut tot stadionul a aplaudat în memoria celor doi dispăruți, din păcate!”, a explicat Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a murit Emeric Ienei, de fapt. Problemele cu care se confrunta

Vestea dispariției dintre noi a lui Emeric Ienei a venit în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Fostul mare jucător și antrenor român de fotbal s-a stins din viață acasă, în jurul orei 10:40.

El fusese internat în ultima perioadă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. După mai multe probleme de sănătate în ultimii ani, cea care s-a dovedit mult prea puternică a fost o pneumonie severă.

