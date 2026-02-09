Moment controversat înainte de Super Bowl. Televiziunea NBC a intervenit: „E o nebunie”

ADVERTISEMENT

, când formația Green Day întreținea atmosfera, pe transmisiunea LIVE de la televiziunea americană NBC a fost un moment ce a produs discuții prin fanii americani.

Momentul de la Super Bowl care a produs discuții aprinse. Decizia celor de la NBC, criticată dur de americani

În contextul din ce în ce mai ridicate din Statele Unite, oficialii NFL au căutat să mulțumească pe toată lumea și să evite orice fel de controversă. Totuși, planul nu a fost unul care să fie dus până la capăt, iar chiar înainte de startul Super Bowl, dintre New England Patriots și Seattle Seahawks, a venit primul moment ce a provocat discuții aprinse pe internet.

În momentul în care formația Green Day cânta piesa „American idiot” și s-a ajuns la versul ce conținea cuvintele „Mindfuck America”, care s-ar traduce „La naiba, America”, cei de la NBC au decis să blureze sunetul pe transmisiunea LIVE. Imediat au venit și reacțiile din partea celor care au urmărit show-ul.

🚨🚨THIS IS WILD🚨🚨 BILLIE JOE ARMSTRONG SAID “MINDF*CK AMERICA” AND NBC BLEEPED IT OUT AT THE SUPER BOWL PREGAME SHOW.

— MLFootball (@MLFootball)

Reacțiile americanilor după ce NBC a blurat melodia celor de la Green Day

Americanii s-au contrazis pe rețelele sociale după momentul ce a produs discuții. Unii au salutat apariția trupei Green Day, însă au criticat decizia celor de la NBC de a blura cântecul „American idiot”, în timp ce alții au luat apărarea postului de televiziune.

„E o nebunie!”, a scris un fan. Un altul a continuat: „NBC trebuie să fie mulțumiți că nu au avut mai mult de blurat. Sunt surprins că Billie nu a zis mai multe”. Au urmat însă și unele care au susținut decizia: „E un cuvânt obscen, nu ai voie să lași așa ceva pe LIVE la TV”.

Trupa Green Day l-a contestat pe Donald Trump, președintele SUA

Trupa americană Green Day, una dintre cele mai influente formații punk-rock din ultimele decenii, și-a afirmat clar opoziția față de fostul președinte Donald Trump. În interviuri și pe rețelele sociale, liderul trupei, Billie Joe Armstrong, a criticat frecvent administrația Trump, catalogând-o drept „periculoasă” și „coruptă”.

Cântece precum cele de pe albumul Revolution Radio au transmis mesaje politice și sociale directe, reflectând nemulțumirea artiștilor față de climatul politic american contemporan. Poziția clară pe care trupa a avut-o a dus, cred unii fan, la incidentul de dinainte de Super Bowl, când intenționat a fost blurat cântecul formației.