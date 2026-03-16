Moment controversat în Premier League, cu arbitrul de centru protagonist! Cum s-a făcut de râs la faza care face înconjurul lumii

Duelul dintre Crystal Palace și Leeds United a avut parte de un moment controversat, în care protagonistul a fost arbitrul de centru. Vezi ce s-a întâmplat la meciul de pe Selhurst Park.
Dragos Petrescu
16.03.2026 | 06:40
Moment controversat in Premier League cu arbitrul de centru protagonist Cum sa facut de ras la faza care face inconjurul lumii
Eliminare hilară în Premier League. Arbitrul a uitat că jucătorul avea deja un galben // FOTO: Captura SkySports
Crystal Palace și Leeds United au terminat la egalitate la Londra, scor 0-0 pe Selhurst Park, într-un duel al rundei cu numărul #30 din Premier League. La finalul primei reprize, Gabriel Gudmundsson, unul dintre fundașii oaspeților, a fost eliminat după o eroare uriașă de arbitraj a centralului Thomas Bramall.

Eroare imensă de arbitraj în Premier League. Arbitrul a uitat că jucătorul avea deja un cartonaș galben

În prelungirile primului act al meciului de la Londra, cei de la Leeds au rămas în 10, asta după ce Gabriel Gudmundsson a văzut al doilea cartonaș galben pentru un fault asupra lui Ismaila Sarr. Momentul a fost însă unul extrem de penibil pentru arbitrul Thomas Bramall. Inițial, centralul a uitat că în debutul partidei i-a acordat un alt cartonaș galben fotbalistului suedez, iar în momentul în care i-a arătat acestuia al doilea avertisment, nu a mai scos și cartonașul roșu din buzunar, așa cum era normal.

Oamenii care i-au sugerat lui Bramall faptul că Gudmundsson ar trebui eliminat au fost chiar jucătorii lui Palace, iar după aproximativ 30 de secunde, timp în care fotbalistul lui Leeds și-a reluat poziția în teren, arbitrul a scos cartonașul roșu. În timpul transmisiunii live a meciului pe postul SkySports, comentatorii Chris Sutton și Gary Weaver s-au minunat de eroarea arbitrului, adresând și câteva replici ironice: „Gudmundsson are cartonaș galben și tocmai i s-a arătat un alt cartonaș galben. Sigur nu mai lipsește ceva?”.

Remiza de la Londra le ține pe cele două echipe în afara locurilor retrogradabile

În urma rezultatului înregistrat duminică, Crystal Palace și Leeds United rămân în afara zonei roșii a clasamentului din Premier League. „Vulturii” au acumulat 39 de puncte, în timp ce „păunii” au ajuns la borna cu numărul 32, iar în momentul de față, cele două echipe ocupă pozițiile 14, respectiv 15 în Anglia. Primul loc retrogradabil îi aparține lui West Ham (29 de puncte).

Trupa lui Daniel Farke a avut o șansă imensă de a marca și, implicit, de a câștigă partida de pe Selhurst Park. Cu câteva minute înainte de eliminarea lui Gudmundsson, Leeds a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, însă atacantul Dominic Calvert-Lewin nu a izbutit să transforme de la punctul cu var.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
