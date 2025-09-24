Sport

Moment cu implicații geopolitice în timpul galei Balonului de Aur! Steagul Palestinei a apărut pe scena de la Paris

Gala decernării Balonului de Aur nu a fost lipsită de momente controversate. Unul dintre invitați a purtat o broșă cu steagul Palestinei. Despre cine e vorba.
Alex Bodnariu
24.09.2025 | 10:22
Moment cu implicatii geopolitice in timpul galei Balonului de Aur Steagul Palestinei a aparut pe scena de la Paris
Moment cu implicații geopolitice în timpul galei Balonului de Aur! Steagul Palestinei a apărut pe scena de la Paris

Luni seara, Parisul a găzduit gala Balonului de Aur, unde Ousmane Dembélé, starul celor de la PSG, a fost marele câștigător. Francezul a fost desemnat cel mai bun jucător al planetei. Ceremonia nu a fost lipsită de momente interesante. Unul dintre invitați a urcat pe scenă purtând o broșă cu steagul Palestinei, în semn de solidaritate cu poporul greu încercat.

ADVERTISEMENT

Show total la Paris! Dembele a câștigat Balonul de Aur

Pe rând, au fost decernate numeroase premii, de la titlul de cel mai bun jucător al anului, până la golul sezonului, cel mai bun portar sau cel mai prolific marcator.

Au fost acordate și premii pentru cele mai bune echipe ale planetei, atât la masculin, cât și la feminin. PSG, campioana Champions League la băieți, și Arsenal, echipa britanică triumfătoare în ultima ediție a Ligii Campionilor la fete, au primit trofeele înmânate de Javier Pastore, fostul mare mijlocaș argentinian, și de celebrul producător de muzică electronică DJ Snake.

ADVERTISEMENT

DJ Snake a purtat o broșă cu steagul Palestinei la gala Balonului de Aur

DJ Snake a fost o prezență cel puțin surprinzătoare pe scena teatrului din Paris. Mare pasionat de fotbal, producătorul a acordat trofeul pentru cea mai bună echipă a sezonului. El este cunoscut ca un bun prieten al lui Ousmane Dembélé, câștigătorul Balonului de Aur.

Pe sacoul său, DJ Snake purta o broșă cu steagul Palestinei, alegere menită să atragă atenția asupra atrocităților care se petrec în Fâșia Gaza. Zeci de mii de oameni și-au pierdut viața în ultimul an în urma bombardamentelor israeliene.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Digi24.ro
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost

DJ Snake se numără printre artiștii care cer încetarea genocidului din Gaza. Producătorul a postat pe conturile sale de social media mai multe mesaje de susținere pentru poporul palestinian și a refuzat să mai cânte în Israel după declanșarea conflictului violent.

ADVERTISEMENT
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a...
Digisport.ro
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Programul complet al etapei a 12-a din SuperLiga României. Când are loc marele...
Fanatik
Programul complet al etapei a 12-a din SuperLiga României. Când are loc marele meci FCSB – Universitatea Craiova
Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali, subiectul principal în Olanda înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Haos în România! Patronul intervine!”
Cine transmite la TV Go Ahead Eagles – FCSB. Modificare importantă la meciurile...
Fanatik
Cine transmite la TV Go Ahead Eagles – FCSB. Modificare importantă la meciurile roș-albaștrilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
S-a aflat după aproape 30 de ani! Dubla istorică dintre Gloria Bistrița și...
iamsport.ro
S-a aflat după aproape 30 de ani! Dubla istorică dintre Gloria Bistrița și un gigant din Europa a fost, de fapt, blătuită: 'Jean Pădureanu s-a înțeles cu ei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!