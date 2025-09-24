Moment cu implicații geopolitice în timpul galei Balonului de Aur! Steagul Palestinei a apărut pe scena de la Paris

Luni seara, Parisul a găzduit gala Balonului de Aur, unde Ousmane Dembélé, starul celor de la PSG, a fost marele câștigător . Ceremonia nu a fost lipsită de momente interesante. Unul dintre invitați a urcat pe scenă purtând o broșă cu steagul Palestinei, în semn de solidaritate cu poporul greu încercat.

Show total la Paris! Dembele a câștigat Balonul de Aur

Pe rând, au fost decernate numeroase premii, de la titlul de cel mai bun jucător al anului, până la golul sezonului, cel mai bun portar sau cel mai prolific marcator.

Au fost acordate și premii pentru cele mai bune echipe ale planetei, atât la masculin, cât și la feminin. la băieți, și Arsenal, echipa britanică triumfătoare în ultima ediție a Ligii Campionilor la fete, au primit trofeele înmânate de Javier Pastore, fostul mare mijlocaș argentinian, și de celebrul producător de muzică electronică DJ Snake.

DJ Snake a purtat o broșă cu steagul Palestinei la gala Balonului de Aur

DJ Snake a fost o prezență cel puțin surprinzătoare pe scena teatrului din Paris. Mare pasionat de fotbal, producătorul a acordat trofeul pentru cea mai bună echipă a sezonului. El este cunoscut ca un bun prieten al lui Ousmane Dembélé, câștigătorul Balonului de Aur.

Pe sacoul său, DJ Snake purta o broșă cu steagul Palestinei, alegere menită să atragă atenția asupra atrocităților care se petrec în Fâșia Gaza. Zeci de mii de oameni și-au pierdut viața în ultimul an în urma bombardamentelor israeliene.

DJ Snake se numără printre artiștii care cer încetarea genocidului din Gaza. Producătorul a postat pe conturile sale de social media mai multe mesaje de susținere pentru poporul palestinian și a refuzat să mai cânte în Israel după declanșarea conflictului violent.