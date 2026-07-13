Moment de colecție pe „Ion Oblemenco”! Ce a făcut Peluza Nord când a intrat pe gazon fetița lui Carlos Mora

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Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României după 6-4 cu Universitatea Cluj după loviturile de departajare, însă unul dintre cele mai emoționante momente ale serii s-a consumat după fluierul final. Departe de tensiunea meciului și de bucuria ridicării trofeului, suporterii din Peluza Nord au oferit o scenă care spune multe despre legătura dintre echipă, familiile jucătorilor și fanii alb-albaștri. Protagonistă a fost chiar fiica lui Carlos Mora, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Peluza Nord a izbucnit în urale pentru fiica lui Carlos Mora

După festivitatea de premiere, mai mulți jucători ai Universității Craiova au rămas pe gazon alături de familiile lor pentru a sărbători câștigarea Supercupei României. Printre ei s-a aflat și Carlos Mora, a cărui fiică, Amanda, a atras toate privirile.

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Cu mingea la picior, micuța a pornit într-o cursă spre poartă, într-un moment de joacă surprins de mama sa. În clipa în care Amanda a trimis mingea în plasă, Peluza Nord a reacționat instantaneu și a izbucnit în urale și aplauze, exact ca la un gol marcat de unul dintre favoriții lui Filipe Coelho. Reacția galeriei a stârnit zâmbete atât în rândul jucătorilor, cât și al celor prezenți pe gazon, transformând o simplă joacă într-un moment memorabil pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Imaginile au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare de soția lui Carlos Mora, care le-a însoțit de mesajul în limba spaniolă „Amanda, hasta la afición la ama”, adică „Amanda, până și galeria te iubește”.

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Momentul în care fiica lui Carlos Mora marchează

Devine o forță Universitatea Craiova? Se anunță venirea unor noi acționari

Dacă Universitatea Craiova a avut un lot puternic sezonul trecut, cel din această stagiune ar trebui să fie și mai bun, deoarece nu au pierdut jucătorii importanți și au transferat fotbaliști precum Răzvan Sava, Ronaldo Webster, Heri Tavares și Simon Elisor.

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Florin Prunea a jucat două sezoane în Oltenia și încă are relații în zonă. Unul dintre portarii „Generației de Aur” care urmează să investească câteva milioane de euro în clubul patronat de Mihai Rotaru: „La Craiova am înțeles că urmează să vină niște acționari care să bage bani. Am fost și eu pe la Craiova și am aflat. Banii respectivi înseamnă câteva milioane de euro în plus, de-asta zic că arată bine. Nu știu cât o să fie bugetul, dar e bine de tot. Noi parteneri, da, care o să cumpere acțiuni. Tot ce se întâmplă în jurul acestei echipe (n.r. Universitatea Craiova) arată foarte bine”, a declarat Florin Prunea, la .

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Cât costă 5% din acțiunile Universității Craiova? Anunțul lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, este dispus să vândă din acțiunile clubului pentru a forma un acționariat puternic în jurul echipei, care să ajute la continuarea performanțelor. Deoarece a devenit campioana României, iar în prezent evoluează în preliminariile Ligii Campionilor, omul de afaceri a lansat o ofertă tuturor celor care doresc să se implice.

P , iar fiecare acționar va avea obligația să cotizeze cu cel puțin 250.000 de euro anual. El a anunțat că acestea erau prețurile , însă acestea ar putea crește în funcție de rezultate. În prezent, Craiova este foarte aproape de a se califica în turul al doilea din Champions League, acolo unde va întâlni câștigătoarea dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia.

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„În mod normal… Să facem calculul la 5%. Prețul ar fi de 500.000 de euro. Valoarea capitalului social este de 10.000.000 de euro. Deci nu pot să vând sub valoarea contabilă. Sigur că peste această sumă pot să vând. Scopul meu nu este să câștig bani din asta, ci să fac un acționariat puternic. Atunci, 500.000 de euro este prețul. Este capitalul social. Este valoarea nominală a acțiunilor. 1% este 100.000 de euro. Doar că aveți obligația, ulterior, să investiți 250.000 de euro, în fiecare an. Oferta aceasta este valabilă până când începe primul tur de Liga Campionilor. Ori vom cere mai mult, ori mai puțin. Eu sper că mai mult”, a spus Mihai Rotaru, în podcastul .