Moment de reculegere emoționant pe „Cluj Arena. Fanii Universității Cluj și-au luat rămas bun de la Mircea Lucescu într-un mod special

Lumea fotbalului a fost zguduită de o veste tristă în ziua de marți, 7 aprilie: Mircea Lucescu s-a stins din viață la Spitalul Universitar de Urgență din București, la doar patru zile după ce suferise un infarct. În semn de respect pentru cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc, înaintea meciurilor din această etapă s-au ținut momente de reculegere. Un astfel de moment emoționant a avut loc și înaintea partidei dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, derby-ul etapei a 4-a din play-off-ul SuperLigii.

ADVERTISEMENT

Moment de reculegere pe „Cluj Arena“ în memoria lui Mircea Lucescu

Pe „Cluj Arena“, jucătorii și spectatorii au păstrat un minut de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu. În același timp, pe tabela de marcaj a fost afișat chipul acestuia, însoțit de mesajul „Rămas bun“.

ADVERTISEMENT

De asemenea, la finalul momentului, fanii Universității Cluj, precum și ceilalți fani din tribune i-au scandat numele, într-un gest de omagiu și recunoștință.

Rapid București, omagiu pentru Mircea Lucescu la meciul cu FC Argeș. Ce au pregătit giuleștenii

Ceva mai devreme, s-a ținut un minut de reculegere în memoria celui mai titrat antrenor român din istorie. În timpul acestui moment, la tribuna II s-a afișat un banner emoționant cu poza lui Mircea Lucescu: „Respect etern, Mircea Lucescu 1945 – infinit”. Jucătorii lui Costel Gâlcă au purtat și tricouri speciale, cu chipul lui Mircea Lucescu ilustrat pe ele, pe toată durata acestor momente.

ADVERTISEMENT

Formația giuleșteană a făcut mai multe gesturi prin care să-i aducă un omagiu lui Mircea Lucescu, antrenor alături de care echipa a avut o perioadă de excepție. Oficialii clubului au pus o poză cu „Il Luce” pe loja de unde reputatul antrenor urmărea meciurile echipei. Pe lângă acest lucru, chiar pe scaunul de pe care fostul selecționer privea partida au fost așezate un tricou cu poza sa și o candelă.

ADVERTISEMENT

Toți voluntarii echipei vor purta banderole negre, iar clubul a pregătit și o scenografie la tribuna II, care transmite mesajul „Respect etern, Mircea Lucescu”, , cât și pentru întreg fotbalul românesc. Pe lângă toate aceste lucruri, Alex Dobre, căpitanul Rapidului, va purta o banderolă specială, cu chipul lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Nepotul lui Mircea Lucescu a dat startul partidei

Pe lângă toate aceste gesturi frumoase pe care Rapid București le-a pregătit în memoria celui mai titrat antrenor român din istorie, giuleștenii au mai avut un eveniment special. După momentul de reculegere, cel care a dat lovitura de start în Rapid – FC Argeș a fost Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu, însoțit și de strănepoții lui „Il Luce”

Totodată, în timpul partidei, un mesaj extrem de profund și emoționant a fost afișat din tribune: „Fluier final, dar legenda nu dispare/ În cartea fotbalului ai loc de onoare”, apare pe banner.