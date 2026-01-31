Moment de reculegere la Rapid – U Cluj pentru mama lui Cristi Manea și suporterii lui PAOK. Mesajele afișate de fani. Foto

ADVERTISEMENT

Rapid joacă în etapa 24 din SuperLiga pe teren propriu contra celor de la U Cluj. Stadionul Giulești a fost tăcut pentru câteva secunde în cadrul unui moment de reculegere. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Moment de reculegere în Giulești

Fotbalul a fost marcat recent de un eveniment tragic. Marți, 27 ianuarie 2026, un accident grav produs pe E70, în localitatea Lugojel, județul Timiș, a șocat atât presa din țară, cât și pe cea din străinătate.

Mai exact, pentru meciul echipei favorite contra lui Lyon, în Europa League. Mașina în care se aflau a făcut impact frontal cu un camion aflat pe sensul opus.

Tragedia a creat un val de reacții, dar și de solidaritate, mai ales în comunitatea fanilor fotbalului. Suporterii Rapidului au afișat la meciul cu U Cluj bannere pentru fanii greci care și-au pierdut viața:

,,Ultrașii nu mor niciodată!”; „Moartea nu are culoare! Fiți puternici, PAOK!”; „Să vă fie țărâna ușoară!”; „Aripile vulturilor o să vă poarte acasă. Odihniți-vă în pace! Sud”, sunt mesajele care au putut fi observate pe Giulești.

Tristețe la Rapid după moartea mamei lui Cristian Manea

Momentul de reculegere a avut dublă însemnătate. anunțul fiind făcut de club chiar în ziua meciului cu U Cluj. Pentru fotbalist, aceasta a fost a doua mare pierdere din viața lui, după ce în urmă cu 10 ani suferea din cauze morții tatălui său.