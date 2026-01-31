Moment de reculegere la Rapid – U Cluj pentru mama lui Cristi Manea și suporterii lui PAOK. Mesajele afișate de fani. Foto

Rapid joacă în etapa 24 din SuperLiga pe teren propriu contra celor de la U Cluj. Stadionul Giulești a fost tăcut pentru câteva secunde în cadrul unui moment de reculegere. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Fotbalul a fost marcat recent de un eveniment tragic. Marți, 27 ianuarie 2026, un accident grav produs pe E70, în localitatea Lugojel, județul Timiș, a șocat atât presa din țară, cât și pe cea din străinătate.
Mai exact, șapte suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, au murit în timp ce se deplasau în Franța pentru meciul echipei favorite contra lui Lyon, în Europa League. Mașina în care se aflau a făcut impact frontal cu un camion aflat pe sensul opus.
Tragedia a creat un val de reacții, dar și de solidaritate, mai ales în comunitatea fanilor fotbalului. Suporterii Rapidului au afișat la meciul cu U Cluj bannere pentru fanii greci care și-au pierdut viața:
,,Ultrașii nu mor niciodată!”; „Moartea nu are culoare! Fiți puternici, PAOK!”; „Să vă fie țărâna ușoară!”; „Aripile vulturilor o să vă poarte acasă. Odihniți-vă în pace! Sud”, sunt mesajele care au putut fi observate pe Giulești.
Momentul de reculegere a avut dublă însemnătate. Cristi Manea, fundașul lateral al Rapidului, și-a pierdut mama, anunțul fiind făcut de club chiar în ziua meciului cu U Cluj. Pentru fotbalist, aceasta a fost a doua mare pierdere din viața lui, după ce în urmă cu 10 ani suferea din cauze morții tatălui său.