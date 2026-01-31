Sport

Moment de reculegere la Rapid – U Cluj pentru mama lui Cristi Manea și suporterii lui PAOK. Mesajele afișate de fani. Foto

Startul meciului Rapid - U Cluj a fost precedat de un moment de reculegere. Vezi pe Fanatik.ro ce au afișat suporterii din Giulești după tragediile recente.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
31.01.2026 | 20:35
Moment de reculegere la Rapid U Cluj pentru mama lui Cristi Manea si suporterii lui PAOK Mesajele afisate de fani Foto
SPECIAL FANATIK
5 poze
Vezi galeria
Moment de reculegere pe Giulești înainte de Rapid - U Cluj. Foto: FANATIK.
ADVERTISEMENT

Rapid joacă în etapa 24 din SuperLiga pe teren propriu contra celor de la U Cluj. Stadionul Giulești a fost tăcut pentru câteva secunde în cadrul unui moment de reculegere. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Moment de reculegere în Giulești

Fotbalul a fost marcat recent de un eveniment tragic. Marți, 27 ianuarie 2026, un accident grav produs pe E70, în localitatea Lugojel, județul Timiș, a șocat atât presa din țară, cât și pe cea din străinătate.

ADVERTISEMENT

Mai exact, șapte suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, au murit în timp ce se deplasau în Franța pentru meciul echipei favorite contra lui Lyon, în Europa League. Mașina în care se aflau a făcut impact frontal cu un camion aflat pe sensul opus.

Tragedia a creat un val de reacții, dar și de solidaritate, mai ales în comunitatea fanilor fotbalului. Suporterii Rapidului au afișat la meciul cu U Cluj bannere pentru fanii greci care și-au pierdut viața:

ADVERTISEMENT
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
Digi24.ro
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”

,,Ultrașii nu mor niciodată!”; „Moartea nu are culoare! Fiți puternici, PAOK!”; „Să vă fie țărâna ușoară!”; „Aripile vulturilor o să vă poarte acasă. Odihniți-vă în pace! Sud”, sunt mesajele care au putut fi observate pe Giulești.

ADVERTISEMENT
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12...
Digisport.ro
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
Moment de reculegere Giulești Rapid - U Cluj
Moment de reculegere pe Giulești înainte de Rapid – U Cluj. Foto: FANATIK.

Tristețe la Rapid după moartea mamei lui Cristian Manea

Momentul de reculegere a avut dublă însemnătate. Cristi Manea, fundașul lateral al Rapidului, și-a pierdut mama, anunțul fiind făcut de club chiar în ziua meciului cu U Cluj. Pentru fotbalist, aceasta a fost a doua mare pierdere din viața lui, după ce în urmă cu 10 ani suferea din cauze morții tatălui său.

Moment de reculegere Giulești Rapid - U Cluj
Moment de reculegere pe Giulești înainte de Rapid – U Cluj. Foto: FANATIK.
Olimpiu Moruțan, chemat de galeria Rapidului să înjure Steaua înainte de meciul cu...
Fanatik
Olimpiu Moruțan, chemat de galeria Rapidului să înjure Steaua înainte de meciul cu U Cluj. Cum a reacționat fostul jucător de la FCSB. Foto
Fanatik SuperLiga, duminică 1 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, duminică 1 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Rapid – U Cluj
Liverpool – Newcastle, în direct pe Voyo chiar în prima zi din etapa...
Fanatik
Liverpool – Newcastle, în direct pe Voyo chiar în prima zi din etapa cu numărul 24 din Premier League. Surpriză în Chelsea – West Ham!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
ȘOCANT: antrenorul român demis de 4 echipe în ultimii 4 ani, așteptat în...
iamsport.ro
ȘOCANT: antrenorul român demis de 4 echipe în ultimii 4 ani, așteptat în locul lui Lucescu la națională! Stupoare în studio: 'Cum să vină el?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!