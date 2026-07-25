Moment de reculegere la Dinamo – Universitatea Craiova după moartea fostului fotbalist: „Odihnește-te în pace!”

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Dinamo – Universitatea Craiova a fost primul derby programat în noul sezon de SuperLiga. Rivalele s-au întâlnit pe „Arcul de Triumf”, iar Istvan Kovacs n-a fluierat startul până nu s-a ținut un moment de reculegere. Cele două echipe l-au omagiat pe fostul campion al României, George Blay, care s-a stins din viață la vârsta de 45 de ani.

Dinamo – U Craiova a început cu un moment de reculegere pentru George Blay

Întreaga suflare dinamovistă este în doliu după dispariția unuia dintre fotbaliștii importanți din istoria clubului din „Ștefan cel Mare”. Fostul fundaș dreapta, . Chiar dacă informațiile despre cauza morții lui George Blay nu au fost făcute publice până în momentul de față, ghanezul a avut parte de un moment special la

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Înainte de primul fluier al derby-ului din etapa 2, fanii prezenți pe stadionul „Arcul de Triumf” au păstrat un moment de reculegere în memoria celui care a fost George Blay. În plus, fanii lui Dinamo au venit cu un banner pe care scria „Odihnește-te în pace, George Blay!”, în limba engleză. Spre deosebire de alte situații, de această dată, ambele galerii și toți fanii din stadion au păstrat linișea pe stadion în timpul minutului de reculegere.

George Blay a fost campion cu Dinamo

George Blay a rămas în memoria suporterilor dinamoviști mai ales prin prisma faptului că a făcut parte din lotul care a adus ultimul titlu în „Ștefan cel Mare”, în sezonul 2006-2027. Fostul „spartan” a evoluat la gruparea roș-albă în perioada 2006-2007. Pe lângă acel titlu de campion, regretatul fotbalist ghanez și-a trecut în palmares și o Supercupă a României. Unul dintre cei mai afectați oameni de dispariția lui Blay a fost chiar Mircea Rednic, antrenorul care a luat ultimul titlu cu Dinamo.

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„Azi-noapte am aflat despre George Blay. De atunci am tot căutat și eu informații, am încercat să sun, dar nu-mi răspunde nimeni dintre cei apropiați. Georgică, așa îl alintam noi. Este o veste foarte tristă. Am jucat și eu fundaș dreapta, dar cred că George Blay a fost cel mai bun fundaș dreapta străin din Liga 1. Un jucător tot timpul disponibil, implicat. De aseară sunt dărâmat. Chiar am vorbit cu el în decembrie 2025, încă eram în Belgia.

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Era vesel, vorbea că are și el câțiva jucători, dacă mă interesează. Nu știu dacă era neapărat agent, dar să știți că era foarte apreciat în țara sa. Nu știu să fi avut probleme, sunt surprins că a trecut o lună și nimeni nu a spus de ce a murit. La telefon nu răspunde nimeni, vreau să văd ce s-a întâmplat. Nu mi-a zis nimic despre vreo problemă, din contră, se simțea bine.

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Mi-a părut rău că nu am reușit să lucrăm mai mult împreună. El era mai special, tot timpul avea ‘probleme’ și îmi spunea Papa. Mereu îmi spunea că are ceva. S-a acomodat foarte bine atunci la Dinamo și a avut un aport important la acea vreme. Vreau să văd ce s-a întâmplat. Mă gândesc că vom afla… Știu că avea familie, se căsătorise, avea prietenă de când era la Dinamo”, a spus Mircea Rednic la