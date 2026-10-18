Sport

Moment deosebit înainte de UTA – CFR Cluj: fostul jucător din Liga Campionilor a dat lovitura de start

Bogdan Cioara
18.10.2026 | 19:30
Moment deosebit inainte de UTA CFR Cluj fostul jucator din Liga Campionilor a dat lovitura de start
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
Dumitru „Bebe” Mitu a dat lovitura de start la UTA - CFR Cluj. Foto: FANATIK.
Meciul UTA - CFR Cluj din etapa a 12-a a fost marcat de lovitura de start dată de un fost jucător din Liga Campionilor, fotbalist emblematic al echipei gazdă.
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SuperLiga se află pe finalul etapei a 12-a. Duminică, 18 octombrie, UTA a primit vizita lui CFR Cluj, într-o partidă care a început la 18:15. Lovitura de start a fost dată de Dumitru „Bebe” Mitu (51 de ani), care a evoluat în două perioade diferite pentru arădeni și care a strâns meciuri în Liga Campionilor în cariera sa.

Dumitru „Bebe” Mitu a dat lovitura de start la meciul UTA – CFR Cluj

Dumitru „Bebe” Mitu a fost jucător la UTA în sezoanele 1995/1996 și 2008/2009. Originar din București, a făcut pasul în fotbalul mare la Farul, apoi a mai jucat în România pentru FC Brașov, dar și pentru CFR Cluj (2005/2006 și 2006/2007). În străinătate, el a îmbrăcat tricoul croaților de la NK Osijek, Dinamo Zagreb și HNK Rijeka, însă cele mai importante meciuri le-a avut pentru grecii de la Panathinaikos. Alături de formația elenă, el a bifat 5 meciuri în grupa E din Champions League, sezonul 2004/2005, unde a înfruntat Rosenborg, PSV și Arsenal.

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Înainte de retragerea din toamna anului 2016, el trecuse și prin China, unde a jucat la Changchun Yatai. Acum, cu puțin înainte de desfășurarea partidei dintre UTA și CFR, în cadrul etapei a 12-a, el a primit câte un tricou de la reprezentanții ambelor formații. S-a fotografiat alături de Claudiu Drăgan, Ciprian Deac și Cristi Panin. Mitu a câștigat toate trofeele sale majore în fotbalul croat, trecându-și în palmares 2 titluri cu Dinamo Zagreb, 3 Cupe ale Croației (câte una cu fiecare dintre echipele enumerate anterior), precum și 2 Supercupe (ambele cu Dinamo Zagreb).

De la coleg cu marele Luka Modric, la șofer pe tir. Povestea lui Dumitru „Bebe” Mitu

În sezonul 2005-2006, Mitu a jucat alături de Luka Modridc și Vedran Corluka la Dinamo Zagreb. La un moment dat, fostul mijlocaș câștiga anual 200.000 de euro în timpul carierei de fotbalist profesionist. Însă, de la a împărți vestiarul și terenul cu cele două nume uriașe alte fotbalului, el a ajuns să practice o cu totul altă meserie. După ce a agățat ghetele în cui, Mitu s-a reorientat profesional și a început să lucreze ca șofer de tir, continuând ocazional să mai joace fotbal doar la nivel de amatori, în ligile inferioare. Stabilit în Arad, el a lucrat ani la rând efectuând curse pe comunitate (în Europa) sau pe rute fixe, una dintre cele mai frecvente fiind Arad — Timișoara — Budapesta.

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„Am fost șofer de tir într-o companie, apoi m-am certat cu patronul și am plecat. Apoi m-a sunat să mă întorc. Are și o echipă de fotbal și îl ajut să promoveze. Joc în fiecare săptămână în liga a cincea. Încă mai pot”, declara Mitu pentru croații de la Index.hr, în 2019. De asemenea, el a fost tentat să accepte propunerea de a reprezenta Croația la nivel de echipă națională. „Am pașaport croat și român, am trăit în Croația timp de zece ani și m-am simțit foarte bine. Dacă mă chemau la naționala Croației, aș fi jucat. Aș fi ales Croația sută la sută, chiar dacă mă chema și România. În România impresarii își impuneau jucătorii pentru a-i vinde”, spunea fostul fotbalist, citat de GSP.ro.

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Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
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