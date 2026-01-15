Moment emoționant cu Jefte Betancor, imediat după ce a eliminat-o pe Real Madrid din Cupa Regelui: „Acum 9 ani eram gata să mă retrag”. Video

ADVERTISEMENT

Real Madrid trece printr-o perioadă pe care suporterii doresc s-o uite cât mai curând, iar Jefte Betancor a reușit să profite de degringolada de la club și să marcheze de două ori în poarta lui Lunin, ducând-o pe Albacete mai departe în Cupa Regelui.

Jefte Betancor, declarație emoționantă după ce a eliminat-o pe Real Madrid

Atacantul spaniol a arătat destul de bine în SuperLiga României pentru FC Voluntari și Farul Constanța, iar transferul la CFR Cluj părea să fie pasul cel mare către performanță, însă s-a dovedit contrariul.

și a ajuns la Panserraikos, unde a făcut spectacol în campionatul Greciei, marcând 19 goluri în 30 de meciuri. Această performanță i-a adus un transfer la Olympiakos, însă el a fost momentan împrumutat în Segunda Division, la Albacete.

iar la flash-interviu Betancor a dezvăluit că era gata să renunțe la cariera de fotbalist, cu mulți ani înainte să ajungă în România, acolo unde s-a lansat: „Acum 9 ani voiam să renunț la fotbal, dar astăzi continui să visez și să muncesc fără oprire. Uite unde am ajuns acum, bucurându-mă de toate astea”, a declarat atacantul iberic pentru ESPN FC.

Cum a părăsit Jefte Betancor România

Atacantul spaniol era un fotbalist de care echipele de top din campionatul nostru puteau profita, însă el a fost lăsat să plece după un scandal monstru în vestiarul lui CFR Cluj. Nervos că a fost schimbat prea devreme de Andrea Mandorlini într-o partidă cu Farul, Jefte s-a schimbat la vestiare și a plecat direct acasă înainte ca arbitrul să fluiere finalul partidei.

După acest episod, tehnicianul italian l-a exclus total din lot pe Jefte Betancor. Mai apoi, contractul său a fost reziliat, iar jucătorul a fost lăsat să plece liber. El a plecat în Grecia, unde și-a continuat ascensiunea.