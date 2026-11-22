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Turneul final a început cum nu se poate mai prost pentru România U17. Pe lângă înfrângerea în fața Mexicului U17, selecționerul Mircea Diaconescu l-a pierdut din cauza unei accidentări și pe Cosmin Matei. Jucătorul legitimat la CFR Cluj a avut parte de o primire senzațională la antrenamentul ”tricolorilor”.

Primire emoționantă la antrenamentul României U21 pentru jucătorul accidentat

Cosmin Matei a început ca titular partida de debut a României U17 de la Campionatul Mondial, dar nu a rezistat pe teren decât 19 minute. Fundașul dreapta a resimțit dureri la coapsa dreaptă și a fost înlocuit cu rapidistul Erik Mănăilă.

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A doua zi a fost supus unui control amănunțit în Qatar, iar Matei a primit o veste teribilă: . În ciuda acestui fapt, conducătorii delegației noastre au decis ca fotbalistul să rămână alături de coechipierii săi pe durata Campionatului Mondial.

La scurt timp după ce s-a întors de la clinica medicală unde i s-a confirmat accidentarea gravă, Cosmin Matei a mers la baza de pregătire a ”tricolorilor” unde selecționerul Mircea Diaconescu programase un antrenament de refacere după duelul împotriva mexicanilor.

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Jucătorul de la CFR Cluj a avut parte de o primire extraordinară din partea colegilor săi, care au venit cu toții să-l îmbrățișeze și să-l îmbărbăteze după teribila accidentare suferită la meciul de debut, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. ”O adevărată familie, mai ales la greu. Cosmin, cu toții suntem alături de tine!”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a echipei naționale de fotbal a României.

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Ce urmează pentru România U17

Naționala U17 a României a început cu stângul Campionatul Mondial din Qatar, . La meci a fost prezent și Gică Hagi, selecționerul reprezentativei de seniori, iar după joc acesta .

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, dar jocul împotriva Venezuelei U17, programat marți, 24 noiembrie, de la ora 14:30, este unul esențial. În ultimul joc din grupă, elevii lui Mircea Diaconescu vor întâlni Camerun U17, într-o întâlnire ce va avea loc vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00.