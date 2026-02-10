Sport

Moment emoționant în Ștefan cel Mare: statuile legendelor dinamoviste au fost ridicate cu macaraua

Moment istoric la Dinamo: lucrările de demolare sunt în plină desfășurare. Statuile legendelor clubului din Ștefan cel Mare au fost ridicate cu ajutorul unei macarale.
Alex Bodnariu
10.02.2026 | 16:00
Moment emotionant in Stefan cel Mare statuile legendelor dinamoviste au fost ridicate cu macaraua
ULTIMA ORĂ
Statuile din fața stadionului din Ștefan cel Mare au fost ridicate!
ADVERTISEMENT

Moment special pentru clubul Dinamo București. Lucrările de demolare ale stadionului din Ștefan cel Mare au început deja de câteva zile, iar pe 10 februarie statuile sportivilor legendari care i-au reprezentat de-a lungul carierei pe „câinii roșii” au fost ridicate din fața vechii arene pentru a fi reabilitate.

Statuile din fața stadionului din Ștefan cel Mare au fost ridicate!

Dinamo va avea, în câțiva ani, un stadion ultramodern. Lucrările de demolare la stadionul din Ștefan cel Mare sunt în toi. Muncitorii lucrează fără oprire și s-a ajuns în punctul în care statuile din fața complexului au fost ridicate, întrucât exista riscul unor eventuale avarii.

ADVERTISEMENT

Monumentele au fost ridicate cu ajutorul unei macarale. Statuile unor celebri sportivi, precum Ivan Patzaichin sau Cătălin Hîldan, vor fi recondiționate, iar în momentul în care construcția noului stadion se va încheia, acestea vor fi din nou amplasate în Ștefan cel Mare.

„Astăzi, cele cinci statui, printre care «Cătălin Hîldan», «Ivan Patzaichin» și «Discobolul», au fost preluate din locație și vor intra în recondiționare. Acestea vor aștepta finalizarea noii arene pentru a se reîntoarce și a fi repuse în Complexul Sportiv Dinamo”, se arată pe pagina de Facebook „Noul Stadion Dinamo”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
Digi24.ro
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor

ADVERTISEMENT
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus
Digisport.ro
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"

Când se vor termina lucrările la stadionul din Ștefan cel Mare

Lucian Bode, fostul ministru de Interne al României, a vorbit în detaliu, în emisiunea FANATIK DINAMO, despre planul de construcție al noului stadion. Dacă lucrările merg conform planului, arena de pe șoseaua Ștefan cel Mare ar putea fi inaugurată în anul 2028.

Ei au termen pentru demolare și au termen pentru proiectare și execuție. Când am început noi, proiecția era undeva la 25-30 de luni, dar sigur că pot apărea neprevăzute, cum au apărut și după 2023, apropo de canalul termic, de conducta de apă care au trebuit să fie relocate, de heliportul pentru SMURD, pentru Spitalul Floreasca. Una peste alta, dacă lucrurile merg bine, în doi ani de zile ar trebui să avem… dar, la cum sunt de mobilizați antreprenorii, ne putem trezi cu o surpriză plăcută!”, spunea Lucian Bode la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT
Răzvan Burleanu, cruciadă împotriva celor implicaţi în pariuri ilegale: „Avem jucători, arbitri, membri...
Fanatik
Răzvan Burleanu, cruciadă împotriva celor implicaţi în pariuri ilegale: „Avem jucători, arbitri, membri ai staff-urilor!”. Cum a comentat cazul agentului Cătălin Sărmășan
De nicăieri! Jucătorul pe care Rapid a plătit un milion de euro pleacă...
Fanatik
De nicăieri! Jucătorul pe care Rapid a plătit un milion de euro pleacă din Giulești. Reacția lui Victor Angelescu
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt...
Fanatik
De ce l-a dat FCSB pe Dennis Politic la Hermannstadt! Gigi Becali: “Sunt calculate toate!” Ce echipă din SuperLiga a insistat pentru atacant
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Nici Bergodi, nici Cordea! A spus cine ar fi 'principala vinovată' pentru scandalul-monstru...
iamsport.ro
Nici Bergodi, nici Cordea! A spus cine ar fi 'principala vinovată' pentru scandalul-monstru de la CFR - U Cluj: 'Era foarte nervos pe bună dreptate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!