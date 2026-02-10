Moment emoționant în Ștefan cel Mare: statuile legendelor dinamoviste au fost ridicate cu macaraua

ADVERTISEMENT

Moment special pentru clubul Dinamo București. Lucrările de demolare ale stadionului din Ștefan cel Mare au început deja de câteva zile, iar pe 10 februarie statuile sportivilor legendari care i-au reprezentat de-a lungul carierei pe „câinii roșii” au fost ridicate din fața vechii arene pentru a fi reabilitate.

Statuile din fața stadionului din Ștefan cel Mare au fost ridicate!

. Lucrările de demolare la stadionul din Ștefan cel Mare sunt în toi. Muncitorii lucrează fără oprire și s-a ajuns în punctul în care statuile din fața complexului au fost ridicate, întrucât exista riscul unor eventuale avarii.

ADVERTISEMENT

Monumentele au fost ridicate cu ajutorul unei macarale. Statuile unor celebri sportivi, precum Ivan Patzaichin sau Cătălin Hîldan, vor fi recondiționate, iar în momentul în care construcția noului stadion se va încheia, acestea vor fi din nou amplasate în Ștefan cel Mare.

„Astăzi, cele cinci statui, printre care «Cătălin Hîldan», «Ivan Patzaichin» și «Discobolul», au fost preluate din locație și vor intra în recondiționare. Acestea vor aștepta finalizarea noii arene pentru a se reîntoarce și a fi repuse în Complexul Sportiv Dinamo”, se arată pe pagina de Facebook „Noul Stadion Dinamo”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când se vor termina lucrările la stadionul din Ștefan cel Mare

. Dacă lucrările merg conform planului, arena de pe șoseaua Ștefan cel Mare ar putea fi inaugurată în anul 2028.

„Ei au termen pentru demolare și au termen pentru proiectare și execuție. Când am început noi, proiecția era undeva la 25-30 de luni, dar sigur că pot apărea neprevăzute, cum au apărut și după 2023, apropo de canalul termic, de conducta de apă care au trebuit să fie relocate, de heliportul pentru SMURD, pentru Spitalul Floreasca. Una peste alta, dacă lucrurile merg bine, în doi ani de zile ar trebui să avem… dar, la cum sunt de mobilizați antreprenorii, ne putem trezi cu o surpriză plăcută!”, spunea Lucian Bode la FANATIK DINAMO.