Moment emoționant înainte de U Craiova – UTA! Fanul nevăzător al oltenilor i-a așteptat pe jucători la stadion cu un mesaj impresionant. Reacția lui Filipe Coelho

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Universitatea Craiova se pregătește de debutul în noul sezon de SuperLiga României. la fel ca în stagiunea precedentă, doar că de această dată meciul se va juca pe „Ion Oblemenco”. Nelipsit de la sosirea „leilor din Bănie” la stadion a fost Gheorghe Amzucu, suporterul nevăzător al formației antrenate de Filipe Coelho.

Gheorghe Amzucu, suporterul nevăzător al Universității Craiova, moment emoționant alături de Filipe Coelho

Gheorghe Amzucu este un suporter înrăit al Universității Craiova, deși nu locuiește în oraș. El vine la fiecare meci de la Târgu Jiu pentru a fi alături de echipa antrenată de Filipe Coelho. Chiar dacă nu poate vedea, el trăiește partidele la intensitate maximă prin atmosfera din jur, dar și prin ceea ce îi explică fiul său, care îl însoțește.

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Astăzi, când autocarul oltenilor a ajuns la stadion, Filipe Coelho a mers la el imediat cum a coborât. Portughezul l-a luat în brațe, i-a strâns mâna și i-a mulțumit pentru devotamentul său față de echipă, indiferent de situația sa dificilă.

Filipe Coelho l-a salutat pe suporterul nevăzător al Universității Craiova

Domnul Gheorghe Amzucu a avut un mesaj frumos pentru olteni

Alături de fiul său, suporterul nevăzător al Universității Craiova a așteptat cu nerăbdare autocarul oltenilor și a fost pregătit cu un banner pe care era scris un mesaj superb pentru favoriții săi: „Iar ne făcurăți bucurie și Supercupa e în Bănie.

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Vom fi la bine și la greu și în acest sezon nou. Și în Europa lumea să vă știe, că sunteți leii din Bănie. Chiar de nu văd, eu v-aș ruga, cu voi o poză de ați vrea!”, a fost mesajul lui Gheorghe Amzucu. Din păcate, el se afla departe de zona în care au coborât jucătorii, care nu l-au observat, însă