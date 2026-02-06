Moment emoționant pentru Cristi Chivu la antrenamentul lui Inter! Românul s-a revăzut cu brazilianul care a rupt plasele în Serie A

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a avut parte de o surpriză extrem de plăcută la antrenamentul susținut de Inter în cursul zilei de vineri. La ședința de pregătire și-a făcut apariția fostul său coechipier și fostul golgheter din Serie A. Este vorba despre brazilianul Adriano, cel care de-a lungul carierei sale a jucat și alături de Adrian Mutu în Italia.

Cristi Chivu, revedere emoționantă cu Adriano, fostul său coechipier de la Inter Milano

Cei doi au fost surprinși în timp ce bucurau la maxim de această revedere. Și-au strâns mâna, s-au îmbrățișat, au zâmbit și au stat la povești pe marginea terenului de antrenament. Cadrele surprinse în acele momente au fost publicate ulterior de clubul din Milano pe pagina oficială de Facebook.

Cristi Chivu și Inter Milano s-au calificat în semifinalele Cupei Italiei

În cursul zilei de joi, Cristi Chivu s-a mai aflat în centrul unui moment cu totul special. înainte de startul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.

Anterior, , după victoria cu Torino, scor 2-1, obținută la Monza. La finalul partidei, :

„Pot să spun că sunt mulțumit cu evoluția. Am suferit puțin, e adevărat, până la urmă și adversarul are mândrie, dar sunt fericit că am bătut și ne-am calificat mai departe. Vrem să fim competitivi și să continuăm ce s-a făcut bine până acum. Sunt meciuri ca acesta în care ai nevoie de jucători care sunt mai odihniți. Așa am făcut echipa astăzi, pe acest criteriu. Îi felicit pe cei doi jucători de la U23, pe antrenorul Vecchi, care ne oferă variante din ce în ce mai bune.

Mereu este loc de mai bine. Clubul a căutat soluții de transferuri, dar nu întotdeauna lucrurile ies cum trebuie. Conducătorii au încercat să facă ceea ce am cerut, dar nu s-a putut. Ambiția nu trebuie să lipsească niciodată dintr-o echipă ca Inter, însă nu trebuie să fie o obsesie. Avem un grup bun de jucători, care mereu răspunde pozitiv la ceea ce cer și dau totul pe teren”.