Moment extrem de emoționant pentru Gică Hagi! „Regele” s-a întors în locul în care legenda lui a început. Foto

Gică Hagi a renunțat în această vară la postul de antrenor al Farului, . Duminică, „Regele” a fost prezent în satul natal, Săcele, unde a dat lovitura de start la partida dintre nou-înființata formație locală AS Tricolorul și Voința Siminoc, duel din Liga a 5-a.

Gică Hagi, moment special în satul natal

AS Tricolorul Săcele, formație înființată recent în satul natal al lui Gheorghe Hagi, a disputat duminică primul meci, pe teren propriu contra Voinței Siminoc, în etapa inaugurală a stagiunii 2025-2026 a Ligii a V-a Constanța, seria Nord. „Regele” a fost prezent la această partidă, unde a dat lovitura de start.

„Astăzi am revenit în locul unde a început totul, satul natal Săcele din județul Constanța. Emoții, foarte multe amintiri, o reîntâlnire dragă cu cei alături de care am copilărit în primii ani de viață”, a transmis pe Gheorghe Hagi, care s-a pozat alături de jucătorii echipei gazdă.

Gică Hagi a purtat noroc formației din satul natal, Săcele

Motivați cu siguranță și de prezența lui , jucătorii gazdelor au făcut o partidă bună și s-au impus clar, scor 4-1, debutul în noua stagiune fiind unul pozitiv. Managerul sportiv al celor de la AS Tricolorul Săcele, Cătălin Toader, a oferit detalii cu privire la clubul înființat recent în satul natal al „Regelui”.

„În lot sunt băieți de la fosta echipă Voința Săcele, dar și de la Litoral Sport 2022 Corbu, campioana din sezonul trecut al Ligii a 5-a, seria Nord, acesta e scheletul formației noastre. În ce privește banca tehnică, suntem în discuții cu mai mulți antrenori.

Actualmente, de echipă se ocupă Claudiu Enică, pe partea tehnică, ajutat de Cosmin Chiru, care e și jucător. Căpitan de echipă e Dragoș Drăgan, fost junior la Năvodari“, afirma acesta în luna iulie pentru site-ul local . Oficialul clubului preciza la acel moment și faptul că baza sportivă a intrat într-o etapă de modernizare.