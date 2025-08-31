Sport

Moment extrem de emoționant pentru Gică Hagi! „Regele” s-a întors în locul în care legenda lui a început. Foto

Gică Hagi a revenit în satul natal, Săcele, unde a fost prezent la meciul de Liga a 5-a dintre formația locală AS Tricolorul și cei de la Voința Siminoc.
Bogdan Mariș
31.08.2025 | 14:47
Moment extrem de emotionant pentru Gica Hagi Regele sa intors in locul in care legenda lui a inceput Foto
ULTIMA ORĂ
3 poze
Vezi galeria
Gică Hagi a fost prezent la un meci de Liga a 5-a în satul său natal, Săcele. FOTO: Facebook Gheorghe Hagi

Gică Hagi a renunțat în această vară la postul de antrenor al Farului, echipa fiind preluată de Ianis Zicu. Duminică, „Regele” a fost prezent în satul natal, Săcele, unde a dat lovitura de start la partida dintre nou-înființata formație locală AS Tricolorul și Voința Siminoc, duel din Liga a 5-a.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, moment special în satul natal

AS Tricolorul Săcele, formație înființată recent în satul natal al lui Gheorghe Hagi, a disputat duminică primul meci, pe teren propriu contra Voinței Siminoc, în etapa inaugurală a stagiunii 2025-2026 a Ligii a V-a Constanța, seria Nord. „Regele” a fost prezent la această partidă, unde a dat lovitura de start.

„Astăzi am revenit în locul unde a început totul, satul natal Săcele din județul Constanța. Emoții, foarte multe amintiri, o reîntâlnire dragă cu cei alături de care am copilărit în primii ani de viață”, a transmis pe Facebook Gheorghe Hagi, care s-a pozat alături de jucătorii echipei gazdă.

ADVERTISEMENT

Gică Hagi a purtat noroc formației din satul natal, Săcele

Motivați cu siguranță și de prezența lui Gică Hagi, jucătorii gazdelor au făcut o partidă bună și s-au impus clar, scor 4-1, debutul în noua stagiune fiind unul pozitiv. Managerul sportiv al celor de la AS Tricolorul Săcele, Cătălin Toader, a oferit detalii cu privire la clubul înființat recent în satul natal al „Regelui”.

„În lot sunt băieți de la fosta echipă Voința Săcele, dar și de la Litoral Sport 2022 Corbu, campioana din sezonul trecut al Ligii a 5-a, seria Nord, acesta e scheletul formației noastre. În ce privește banca tehnică, suntem în discuții cu mai mulți antrenori.

ADVERTISEMENT
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e...
Digi24.ro
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului

Actualmente, de echipă se ocupă Claudiu Enică, pe partea tehnică, ajutat de Cosmin Chiru, care e și jucător. Căpitan de echipă e Dragoș Drăgan, fost junior la Năvodari“, afirma acesta în luna iulie pentru site-ul local Ziua de Constanța. Oficialul clubului preciza la acel moment și faptul că baza sportivă a intrat într-o etapă de modernizare.

ADVERTISEMENT
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul,...
Digisport.ro
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Fostul atacant de la Rapid a ajuns...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Fostul atacant de la Rapid a ajuns la o nou-promovată în Serie B
Darius Olaru s-a supărat pe Gigi Becali! Patronul FCSB a povestit tot: “A...
Fanatik
Darius Olaru s-a supărat pe Gigi Becali! Patronul FCSB a povestit tot: “A început să miorlăie, apoi l-am sunat pe Tănase”
Reacție dură în Spania, după ce Real Madrid a avut 3 goluri anulate...
Fanatik
Reacție dură în Spania, după ce Real Madrid a avut 3 goluri anulate în meciul cu Mallorca! „Toate erorile sunt în favoarea Barcelonei”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Breaking news! Gabi Tamaș a rupt tăcerea după ce s-ar fi luat la...
iamsport.ro
Breaking news! Gabi Tamaș a rupt tăcerea după ce s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost 'aruncat în stradă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!