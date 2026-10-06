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Moment fabulos după România – Suedia 0-1! Andrei Rațiu, gest extraordinar pentru un tânăr suporter al „tricolorilor”. Foto + Video

Integralist în partida România - Suedia 0-1, Andrei Rațiu a făcut un gest frumos după finalul jocului. Fotbalistul lui Rayo Vallecano i-a făcut un cadou unui copil aflat la stadion, care a fost extrem de încântat.
Bogdan Mariș
06.10.2026 | 07:43
Moment fabulos dupa Romania Suedia 01 Andrei Ratiu gest extraordinar pentru un tanar suporter al tricolorilor Foto Video
SPECIAL FANATIK
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Andrei Rațiu i-a oferit un tricou semnat unui copil după meciul cu Suedia. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
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Aproape 50.000 de suporteri au fost prezenți pe Arena Națională pentru a urmări partida România – Suedia, pierdută cu 0-1 de „tricolorii” pregătiți de Gică Hagi. Printre aceștia s-a numărat și un copil a cărui dorință a fost să primească un tricou de la Andrei Rațiu, iar fundașul a făcut după finalul partidei un gest care l-a încântat extrem de mult pe tânărul fan.

Moment extraordinar după România – Suedia 0-1. Un tânăr fan a „explodat” de fericire după ce a primit tricoul lui Andrei Rațiu

După finalul meciului cu Suedia, fundașul lui Rayo Vallecano i-a oferit tânărului fan un tricou semnat, iar acesta a fost șocat de gestul fotbalistului. „Mi-a dat tricoul?! Mi-a dat tricoul și e semnat?”, a exclamat tânărul suporter, momentul inedit fiind surprins de reporterul FANATIK.

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Acțiunea din Liga Națiunilor a fost una cu lumini și umbre pentru Andrei Rațiu. Integralist în trei dintre cele 4 partide disputate de „tricolori”, acesta a oferit o pasă decisivă în primul meci cu Suedia (1-2), dar apoi a greșit la mai multe reușite ale adversarilor, inclusiv la cea din jocul disputat luni pe Arena Națională.

Start dificil pentru Andrei Rațiu în noul sezon

Dincolo de prestațiile de la echipa națională, startul sezonului 2026-2027 nu a fost unul pozitiv pentru Andrei Rațiu. Fundașul român a fost aproape de un transfer în Premier League, fiind dorit de Fulham, însă cei de la Rayo Vallecano au blocat mutarea, iar apărătorul a rămas la gruparea din La Liga.

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Dacă în stagiunea precedentă Rayo a jucat finala Conference League și a terminat în prima jumătate a clasamentului din Spania, echipa are un start dificil în noua stagiune. Nevoită să își joace meciurile de pe teren propriu pe o altă arenă, formația din Madrid a obținut doar 8 puncte în primele 7 etape și ocupă momentan locul 12, fiind la doar trei lungimi de zona retrogradării.

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Andrei Rațiu i-a oferit unui copil un tricou semnat

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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