Moment fabulos după România – Suedia 0-1! Andrei Rațiu, gest extraordinar pentru un tânăr suporter al „tricolorilor”. Foto + Video

Aproape 50.000 de suporteri au fost prezenți pe Arena Națională pentru a urmări partida România – Suedia, pierdută cu 0-1 de „tricolorii” pregătiți de Gică Hagi. Printre aceștia s-a numărat și un copil a cărui dorință a fost să primească un tricou de la Andrei Rațiu, iar fundașul a făcut după finalul partidei un gest care l-a încântat extrem de mult pe tânărul fan.
După finalul meciului cu Suedia, fundașul lui Rayo Vallecano i-a oferit tânărului fan un tricou semnat, iar acesta a fost șocat de gestul fotbalistului. „Mi-a dat tricoul?! Mi-a dat tricoul și e semnat?”, a exclamat tânărul suporter, momentul inedit fiind surprins de reporterul FANATIK.
Acțiunea din Liga Națiunilor a fost una cu lumini și umbre pentru Andrei Rațiu. Integralist în trei dintre cele 4 partide disputate de „tricolori”, acesta a oferit o pasă decisivă în primul meci cu Suedia (1-2), dar apoi a greșit la mai multe reușite ale adversarilor, inclusiv la cea din jocul disputat luni pe Arena Națională.
Dincolo de prestațiile de la echipa națională, startul sezonului 2026-2027 nu a fost unul pozitiv pentru Andrei Rațiu. Fundașul român a fost aproape de un transfer în Premier League, fiind dorit de Fulham, însă cei de la Rayo Vallecano au blocat mutarea, iar apărătorul a rămas la gruparea din La Liga.
Dacă în stagiunea precedentă Rayo a jucat finala Conference League și a terminat în prima jumătate a clasamentului din Spania, echipa are un start dificil în noua stagiune. Nevoită să își joace meciurile de pe teren propriu pe o altă arenă, formația din Madrid a obținut doar 8 puncte în primele 7 etape și ocupă momentan locul 12, fiind la doar trei lungimi de zona retrogradării.