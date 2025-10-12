Moment fabulos înainte de România – Austria! Galeriile ambelor naționale au pregătit scenografii de senzație. Foto

România o întâlnește pe Austria în runda a 6-a din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Înainte ca meciul să înceapă, ambele galerii și-au afișat scenografiile.

ADVERTISEMENT

Scenografii de senzație înainte de România – Austria

. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au nevoie de o victorie pentru a putea spera în continuare la Campionatul Mondial de anul viitor, pe când elevii lui Ralf Rangnick se pot mulțumi și cu un rezultat de egalitate.

, fanii ambelor formații și-au afișat scenografiile. Primii au fost suporterii Austriei, care au afișat un banner în care era mesajul „Alle Schals hoch”, care în traducerea în română înseamnă „Ridicați toate eșarfele”.

ADVERTISEMENT

Ulterior, spectatorii români din peluză au afișat un „tricolor” imens, alături de mesajul „luptați pentru patrie, luptați pentru tricolor”. Dacă suporterii austrieci sunt în jur de 1.000, fanii români se află în număr mare, aproape de 45.000.

Echipele de start din România – Austria

România : Radu – Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu – M. Marin, Hagi-cpt., Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă. Rezerve : Târnovanu, Sava, Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Tănase, Moruțan, Șut. Selecționer : Mircea Lucescu.

Austria : Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – Laimer, Seisald – Schmid, Baumgartner, Sabitzer – Gregoritsch. Rezerve : Polster, Pentz – Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf. Selecționer : Ralf Rangnick.