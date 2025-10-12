Sport

Moment fabulos înainte de România – Austria! Galeriile ambelor naționale au pregătit scenografii de senzație. Foto

Partida dintre România și Austria a avut parte de un moment de-a dreptul fabulos. Galeriile ambelor naționale au pregătit scenografii, iar acestea au fost spectaculoase.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
12.10.2025 | 21:54
Moment fabulos inainte de Romania Austria Galeriile ambelor nationale au pregatit scenografii de senzatie Foto
2 poze
Vezi galeria
Scenografii fabuloase înainte de România - Austria. Colaj Fanatik

România o întâlnește pe Austria în runda a 6-a din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Înainte ca meciul să înceapă, ambele galerii și-au afișat scenografiile.

Scenografii de senzație înainte de România – Austria

Partida dintre România și Austria este una de o importanță aparte. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au nevoie de o victorie pentru a putea spera în continuare la Campionatul Mondial de anul viitor, pe când elevii lui Ralf Rangnick se pot mulțumi și cu un rezultat de egalitate.

Înainte ca arbitrul să fluiere startul duelului, fanii ambelor formații și-au afișat scenografiile. Primii au fost suporterii Austriei, care au afișat un banner în care era mesajul „Alle Schals hoch”, care în traducerea în română înseamnă „Ridicați toate eșarfele”.

Ulterior, spectatorii români din peluză au afișat un „tricolor” imens, alături de mesajul „luptați pentru patrie, luptați pentru tricolor”. Dacă suporterii austrieci sunt în jur de 1.000, fanii români se află în număr mare, aproape de 45.000.

Echipele de start din România – Austria

  • România: Radu – Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu – M. Marin, Hagi-cpt., Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă. Rezerve: Târnovanu, Sava, Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Tănase, Moruțan, Șut. Selecționer: Mircea Lucescu.
  • Austria: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – Laimer, Seisald – Schmid, Baumgartner, Sabitzer – Gregoritsch. Rezerve: Polster, Pentz – Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf. Selecționer: Ralf Rangnick.
