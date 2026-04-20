Moment fără precedent în istoria fotbalului! Arbitrul a primit un apel telefonic în timpul meciului și s-a dus să răspundă

Imaginile zilei vin din Olanda, acolo unde a avut loc un episod fără precedent! Arbitrul a primit un telefon în timpul meciului și s-a dus să răspundă. Vezi despre cine este vorba si care a fost motivul apelului.
Dragos Petrescu
20.04.2026 | 09:30
Arbitrul Danny Makkelie a răspuns la telefon în timpul finalei Cupei Olandei // FOTO: X
Duminică s-a disputat marea finală a Cupei Olandei, iar AZ Alkmaar a câștigat trofeul fără emoții, după ce a învins-o categoric pe NEC Nijmegen, scor 5-1. Protagonistul întâlnirii a fost însă arbitrul de centru Danny Makkelie, care a fost implicat într-un episod ce a făcut înconjurul planetei. Chiar în timpul meciului, acesta a primit un apel telefonic pe care l-a onorat, un lucru fără precedent în istoria fotbalului.

Momentul hilar al întâlnirii de pe stadionul De Kuip s-a produs imediat după ce Alkmaar a marcat golul de 3-0. În acele clipe, atmosfera din tribune a început să se încingă, iar Makkelie a fost chemat la margine pentru a vorbi cu agenții de securitate, care au ținut să-i transmită arbitrului faptul că există unele suspiciuni cu privire la utilizarea materialelor pirotehnice. Aceste bănuieli au creat confuzie inclusiv pe banca tehnică a lui AZ, antrenorul Leeroy Echteld cerându-i explicații lui Makkelie.

„Centralul” și-a păstrat calmul, răspunzând că agenții de securitate își fac treaba așa cum trebuie și că restul partidei se va desfășura în condiții normale, lucru care s-a și întâmplat în cele din urmă. De altfel, modul în care Makkelie a gestionat situația delicată a fost extrem de apreciat în presa din Olanda.

AZ Alkmaar nu a avut niciun fel de emoție în ultimul act din KNVB Cup. Formația pregătită de Leeroy Echteld a câștigat „en-fanfare” împotriva lui NEC Nijmegen, scor 5-1, iar astfel, gruparea de pe AFAS Stadion și-a trecut în palmares cea de-a 5-a Cupă a Olandei din istoria clubului. În total, vitrina clubului din Alkmaar cuprinde opt trofee, toate interne (două campionate, cinci cupe și o supercupă). Singura șansă la un titlu internațional a venit în sezonul 1980/1981, atunci când AZ a ajuns până în finala Cupei UEFA. Acea dublă manșă a fost pierdută însă în fața englezilor de la Ipswich Town (4-5 la general).

Paradoxul nord-coreean al lui Donald Trump: Umbra Iranului maschează o amenințare nucleară pentru...
Digi24.ro
Paradoxul nord-coreean al lui Donald Trump: Umbra Iranului maschează o amenințare nucleară pentru care SUA nu au găsit nicio soluție

În campionat, Alkmaar se află în prezent pe locul 6, în timp ce finalista NEC Nijmegen este pe ultima treaptă a podiumului. Titlul a fost deja adjudecat de PSV Eindhoven, echipa pentru care evoluează internaționalul român Dennis Man, echipa antrenată de Peter Bosz câștigând astfel cel de-al treilea sezon consecutiv de Eredivisie.

Ei sunt românii care au scris istorie în Turcia, înainte ca Mirel Rădoi...
Fanatik
Ei sunt românii care au scris istorie în Turcia, înainte ca Mirel Rădoi să ajungă la Gaziantep. Nu doar Hagi, Popescu și Lucescu au dat lovitura
Vicepreședintele lui Inter, afirmație fabuloasă despre Cristi Chivu: „Un frate”
Fanatik
Vicepreședintele lui Inter, afirmație fabuloasă despre Cristi Chivu: „Un frate”
Bogdan Baratky, editorial despre un nou picaj al Rapidului după 0-1 la Craiova:...
Fanatik
Bogdan Baratky, editorial despre un nou picaj al Rapidului după 0-1 la Craiova: „Numitorul comun”
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Gigi Becali, dat în vileag de fostul jucător de la FCSB! Ce promisiune...
iamsport.ro
Gigi Becali, dat în vileag de fostul jucător de la FCSB! Ce promisiune nu a respectat patronul campioanei
