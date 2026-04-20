Moment fără precedent în istoria fotbalului! Arbitrul a primit un apel telefonic în timpul meciului și s-a dus să răspundă

Duminică s-a disputat marea finală a Cupei Olandei, iar AZ Alkmaar a câștigat trofeul fără emoții, după ce a învins-o categoric pe NEC Nijmegen, scor 5-1. Protagonistul întâlnirii a fost însă arbitrul de centru Danny Makkelie, care a fost implicat într-un episod ce a făcut înconjurul planetei. Chiar în timpul meciului, acesta a primit un apel telefonic pe care l-a onorat, un lucru fără precedent în istoria fotbalului.

Momentul hilar al întâlnirii de pe stadionul De Kuip s-a produs imediat după ce Alkmaar a marcat golul de 3-0. În acele clipe, atmosfera din tribune a început să se încingă, iar Makkelie a fost chemat la margine pentru a vorbi cu agenții de securitate, care au ținut să-i transmită arbitrului faptul că există unele suspiciuni cu privire la utilizarea materialelor pirotehnice. Aceste bănuieli au creat confuzie inclusiv pe banca tehnică a lui AZ, antrenorul Leeroy Echteld cerându-i explicații lui Makkelie.

„Centralul” și-a păstrat calmul, răspunzând că agenții de securitate își fac treaba așa cum trebuie și că restul partidei se va desfășura în condiții normale, lucru care s-a și întâmplat în cele din urmă. De altfel, modul în care Makkelie a gestionat situația delicată a fost extrem de apreciat în presa din Olanda.

AZ Alkmaar nu a avut niciun fel de emoție în ultimul act din KNVB Cup. Formația pregătită de Leeroy Echteld a câștigat „en-fanfare” împotriva lui NEC Nijmegen, scor 5-1, iar astfel, gruparea de pe AFAS Stadion și-a trecut în palmares cea de-a 5-a Cupă a Olandei din istoria clubului. În total, vitrina clubului din Alkmaar cuprinde opt trofee, toate interne (două campionate, cinci cupe și o supercupă). Singura șansă la un titlu internațional a venit în sezonul 1980/1981, atunci când AZ a ajuns până în finala Cupei UEFA. Acea dublă manșă a fost pierdută însă în fața englezilor de la Ipswich Town (4-5 la general).

În campionat, Alkmaar se află în prezent pe locul 6, în timp ce finalista NEC Nijmegen este pe ultima treaptă a podiumului. , echipa pentru care evoluează internaționalul român , echipa antrenată de Peter Bosz câștigând astfel cel de-al treilea sezon consecutiv de Eredivisie.