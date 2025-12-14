Sport

Moment foarte important pentru cariera lui Bogdan Racovițan! Prima reacție a internaționalului român

Internaționalul român de la Rakow, Bogdan Racovițan, a primit o veste importantă după mai multe evoluții apreciate pentru echipa din Polonia la care joacă din 2022.
Mihai Alecu
14.12.2025 | 14:09
Veste importantă pentru internaționalul român
Bogdan Racovițan, internaționalul român crescut în Franța, la juniorii lui Dijon, a reușit să se impună în echipa lui Rakow și acum a primit o veste bună.

Bogdan Racovițan a semnat prelungirea cu Rakow

Trupa poloneză, care l-a luat pe român în 2022, de la FC Botoșani, pentru 600.000 de euro, apreciază evoluția pe care acesta a avut-o și au luat o decizie importantă cu privire la viitorul fundașului central. Cei de la Rakow au anunțat că Bogdan Racovițan a semnat prelungirea contractului, care era scadent în vara viitoare, până în vara anului 2028.

„Sunt foarte fericit și mândru că voi rămâne aici. Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea arătată. Am muncit mult după acea accidentare gravă și sunt bucuros că acum am revenit și joc atât de bine”, a spus Bogdan Racovițan într-un interviu acordat pentru Rakow.

Racovițan, campion în Polonia cu Rakow

Bogdan Racovițan este un fundaș central român născut în Dijon, Franța, care și-a conturat o carieră tot mai relevantă în fotbalul european. După ce a avansat prin grupele de juniori la Dijon și apoi a evoluat pentru FC Botoșani în România, el a semnat în ianuarie 2022 cu clubul polonez Rakow Częstochowa, unde a devenit rapid un jucător important în apărare. La Rakow, Racovițan s-a impus prin constanță și robustețe, contribuind la parcursul echipei în campionatul intern și în competițiile europene, precum UEFA Conference League. În paralel, el a debutat și pentru naționala României, fiind selectat în lotul pentru EURO 2024 și acumulând selecții pentru echipa națională seniorilor.

Pe plan de palmares, Racovițan și-a îmbogățit deja vitrina cu trei trofee majore câștigate alături de Rakow Częstochowa: titlul de campion al Poloniei (Ekstraklasa în 2023), Cupa Poloniei în sezonul 2021–22 și Supercupa Poloniei în 2022, unde a și marcat un gol memorabil în finală. Aceste realizări reflectă ascensiunea lui ca fotbalist constant și de impact, contribuind la poziționarea lui Rakow ca una dintre forțele fotbalului polonez recent.

Cariera lui Racovițan la echipa națională

Bogdan Racovițan a fost internațional român U21, după ce a debutat pentru echipa națională de juniori în 2021. A reușit să strângă 10 selecții și un gol marcat.

La naționala de seniori a debutat în 2024, la un meci pe care România l-a jucat împotriva celor de la Irlanda de Nord, terminat la egalitate, 1-1. Până acum, acesta a strâns 5 selecții, ultima fiind la eșecul din Bosnia, 1-3, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

