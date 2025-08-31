Moment halucinant la Botoșani! Andrei Dumiter l-a înjurat pe Hervin Ongenda și a fost potolit cu greu, după ce francezul i-a „furat” golul cu U Craiova. Video

Sport

Moment halucinant la Botoșani! Andrei Dumiter l-a înjurat pe Hervin Ongenda și a fost potolit cu greu, după ce francezul i-a „furat" golul cu U Craiova.

Scente șocante în FC Botoșani - U Craiova. Andrei Dumiter l-a înjurat pe colegul său, Hervin Ongenda, după ce francezul i-a „furat” golul
Cristian Măciucă
31.08.2025 | 20:18
Moment halucinant la Botosani Andrei Dumiter la injurat pe Hervin Ongenda si a fost potolit cu greu dupa ce francezul ia furat golul cu U Craiova Video
Moment halucinant la Botoșani! Andrei Dumiter l-a înjurat pe Hervin Ongenda și a fost potolit cu greu, după ce francezul i-a „furat" golul cu U Craiova.

Moment uluitor în FC Botoșani – U Craiova, din etapa a 8-a. Lui Andrei Dumiter i-a fost „furat” golul egalizator chiar de către colegul Hervin Ongenda. Atacantul s-a enervat atât de tare încât la înjurat pe francez.

Andrei Dumiter l-a înjurat pe Hervin Ongenda, care i-a „furat” golul cu U Craiova

Condus cu 0-1 din minutul 62, FC Botoșani a egalat-o pe Universitatea Craiova în minutul 72. Andrei Dumiter a profitat de o eroare în defensiva oltenilor și a împins mingea spre poarta care nu mai era apărată de Silviu Lung Jr.

Deși balonul se scurgea încet, dar sigur, în plasă, iar reușita urma să îi aparțină lui Dumiter. Hervin Ongenda n-a fost însă de acord ca numele atacantului să fie trecut pe tabela de marcaj și s-a dus să înscrie înainte ca mingea să depășească linia porții. Astfel, mijlocașul francez a fost creditat cu golul egalizator de către arbitru. – vezi VIDEO

Ongenda a fost în poziție regulamentară, iar golul a fost validat. Acest lucru nu l-a mulțumit însă pe Dumiter, care și-a ieșit din minți și a început să își înjure colegul. În plus, atacantul a început să gesticuleze nervos din mâini și a fost calmat cu greu de restul coechipierilor de la Botoșani.

Ongenda l-a egalat pe Dumiter la numărul de goluri

Ca urmare a reușitei din meciul cu Universitatea Craiova, Hervin Ongenda l-a egalat pe Andrei Dumiter la numărul de goluri marcate în acest sezon. Acum, ambii jucători de atac ai Botoșaniului sunt la cota 2 în SuperLiga.

Francezul mai punctase în etapa a 4-a, atunci când moldovenii au pierdut în Giulești, scor 1-2, cu Rapid. În schimb, Dumiter a izbutit o „dublă” în victoria cu Unirea Slobozia, scor 4-0.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
