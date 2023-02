Moment hazliu cu Nicolo Napoli după meciul FC U Craiova – CS Mioveni 2-1: ”Mă felicită toți, resping toate apelurile”

Oltenii au obținut un , golul victoriei venind în minutul 90 după o execuție superbă a lui Dragoș Albu, și rămân astfel în cursa pentru locul 6 care permite calificarea în play-off.

Nicolo Napoli, moment amuzant după FC U Craiova – CS Mioveni 2-1

La finalul partidei FC U Craiova – CS Mioveni 2-1, din etapa a 27-a din SuperLiga, antrenorul Nicolo Napoli a avut o replică haioasă în momentul în care i-a sunat telefonul chiar în timp ce oferea se afla la declarații.

ADVERTISEMENT

”Toate meciurile sunt grele. De ce? Pentru că ambele echipe joacă. Cred că am meritat să câștigăm meciul. Albu are ambele picioare, a șutat foarte bine cu stângul și a dat gol. Bauza e un fotbalist bun, dar e accidentat. Mă scuzați (n.r. – îi sună telefonul)! Mă felicită toți, resping toate apelurile.

E normal să . Jucătorii încearcă să ajungă cât mai sus posibil în clasament. Lucrăm pentru asta! Campionatul este echilibrat. Toți pot câștiga, toți pot pierde”, a afirmat Napoli.

ADVERTISEMENT

Dică, pune eșecul pe seama greșelilor personale

De partea cealaltă, Nicolae Dică se află prima înfrângere de când a preluat-o pe CS Mioveni, însă este de părere că formația sa nu merita să piardă acest joc. Cu toate acestea, el și-a criticat jucătorii pentru erorile comise.

”Este clar că ne așteptam să vină și un moment ca ăsta, să pierdem un joc. La cum am arătat astăzi, nu meritam să pierdem. Meritam un egal. Am arătat un fotbal bun în multe momente din joc, când am încercat să facem presing sus și să atacăm poarta adversă.

ADVERTISEMENT

În momentul în care faci greșeli, este clar că și ei reușesc să marcheze. Când ești ultimul fundaș, trebuie să joci simplu. Se întâmplă la fotbal. Dar a trecut acest joc. Le așteptăm pe următoarele. Sunt foarte importante pentru noi. Trebuie să rămânem concentrați în continuare.

Reușisem să revenim, băieții au reușit să marcheze. A fost importantă revenirea, dar a venit faza din minutul 90 când Craiova a marcat prin Albu. Față de etapa trecută, am schimbat opt jucători. Mare parte dintre cei care au intrat au oferit satisfacție. Ne așteaptă 12 jocuri importante și am văzut pe cine mă pot baza în continuare.

ADVERTISEMENT

Este foarte greu, pentru că am plecat din spate cu 10 puncte față de locul 15. 11 sau 12 puncte față de celelalte. E greu. În continuare vom încerca să acumulăm puncte. Eu sunt optimist. Echipa mea a demonstrat că joacă un fotbal bun. Cu oricine am juca, o facem de la egal la egal”, a spus Dică.