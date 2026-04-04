Moment hilar în Manchester City – Liverpool 4-0! Cum a ajuns jucătorul lui Guardiola să poarte tricoul rivalei pe banca de rezerve. Video

. Deși „cetățenii” au făcut spectacol pe teren, faza meciului s-a produs pe banca de rezerve, protagonistul fiind Rayan Cherki, omul cu pasa decisivă la cel de-al treilea gol al gazdelor. Acesta a fost scos de pe teren în minutul 71 și a profitat de moment pentru a face schimb de tricouri cu compatriotul său, Hugo Ekitike, care părăsise gazonul cu puțin timp înaintea sa. Cherki nu s-a rezumat însă doar la a primi tricoul adversarului, ci s-a și îmbrăcat cu el pe banca de rezerve, deși meciul nu se încheiase, gest care nu a fost apreciat de fanii lui City.

Moment hilar în Manchester City – Liverpool 4-0! Cherki a îmbrăcat tricoul lui Ekitike, iar fanii l-au taxat imediat

Fotbalistul francez al „cetățenilor” a primit tricoul de la Ekitike, după care s-a dus pe banca de rezerve a echipei sale. La scurt timp, acesta și-a „tras pe cap” echipamentul advers, însă fanii nu l-au lăsat să ducă procesul până la capăt. Imediat ce au observat că Cherki îmbracă tricoul „cormoranilor”, suporterii lui City i-au atras atenția și i-au spus să-l dea jos imediat, lucru care s-a și întâmplat. Ulterior, pe social media, au existat reacții mixte. Unii microbiști s-au amuzat, alții au considerat gestul francezului ca fiind o lipsă totală de respect față de propriul club.

Rayan Cherki swapped shirts with Hugo Ekitike after being subbed off and wore it on the bench, before being told to take it off 😅 — CentreGoals. (@centregoals)

Cherki nu s-a împotrivit și a ascultat de fani, iar mai apoi și-a cerut scuze. Publicul l-a aplaudat iar meciul a mers mai departe, spre un succes categoric al „cetățenilor”. Cele patru goluri ale echipei lui Pep Guardiola au fost semnate de Erling Haaland, care a izbutit un „hattrick” (39′ – P, 45+2′, 57′), și Antonio Semenyo (50′), reușita fotbalistului ghanez fiind stabilită în urma unei pase primite de la Rayan Cherki. Liverpool a avut șansa golului de onoare, însă Mohamed Salah a ratat de la punctul cu var (64′).

City a zdrobit-o pe Liverpool și s-a calificat în semifinalele FA Cup! Record absolut pentru Pep Guardiola

Formația de pe Etihad își continuă parcursul excelent din acest sezon în cupele interne. După triumful din Cupa Ligii Angliei, , Manchester City a obținut și biletele pentru penultimul act al FA Cup. Astfel, Pep Guardiola a devenit primul antrenor din istoria fotbalului englez care reușește să se califice în opt semifinale consecutive în cadrul acestui turneu.

De cealaltă parte, Liverpool a mai ratat un obiectiv important, iar singurul trofeu pe care „cormoranii” îl mai pot câștiga în actuala stagiune este Liga Campionilor, competiție în care gruparea de pe Anfield este deja calificată în sferturile de finală, acolo unde va da piept cu campioana en-titre, PSG, chiar echipa care i-a eliminat pe elevii lui Arne Slot din cel mai important turneu european intercluburi în ediția precedentă.