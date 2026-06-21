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Moment hilar în Germania – Coasta de Fildeș 2-1, la CM 2026! Ce a făcut selecționerul ivorienilor în timpul pauzei de hidratare. Video

Scenă hilară la meciul dintre Germania și Coasta de Fildeș, de la CM 2026! Vezi pe site-ul FANATIK ce a făcut selecționerul ivorienilor în timpul pauzei de hidratare.
Dragos Petrescu
21.06.2026 | 05:20
Moment hilar in Germania Coasta de Fildes 21 la CM 2026 Ce a facut selectionerul ivorienilor in timpul pauzei de hidratare Video
ULTIMA ORĂ
Emerse Fae, selecționerul Coastei de Fildeș, s-a dus la toaletă în timpul pauzei de hidratare // FOTO: colaj FANATIK
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Coasta de Fildeș a condus-o pe Germania cu 1-0, dar până la urmă, ivorienii au cedat cu scorul de 1-2, într-un duel din cadrul rundei cu numărul #2 al grupei E de la CM 2026. Imaginea serii nu a fost oferită însă de vreun gol sau dribling spectaculos, ci de gestul făcut de Emerse Fae, selecționerul grupării africane, care a profitat de pauza de hidratare a jucătorilor din actul secund pentru a merge la toaletă.

Moment hilar în Germania – Coasta de Fildeș 2-1! Selecționerul Emerse Fae s-a dus la toaletă în timpul pauzei de hidratare

Antrenorul în vârstă de 42 de ani a fost extrem de agitat pe banca de rezerve pe tot parcursul partidei, iar în momentul în care arbitrul a oprit jocul pentru pauza de hidratare, acesta a profitat din plin. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să fugă la vestiare, timp în care jucătorii ivorieni s-au adunat la marginea terenului pentru a primi noi indicații. Conform informațiilor din presa internațională, se pare că Fae a folosit primele secunde ale „timeout”-ului pentru a merge la toaletă, iar abia după aceea a purtat discuțiile tactice împreună cu elevii săi.

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Emerse Fae, selecționerul Coastei de Fildeș, a profitat din plin de pauză de hidratare”, au scris cei de la ESPN. Ulterior, numeroase reacții au apărut în mediul online, internauții considerând extrem de comic momentul oferit de antrenorul ivorian. Din păcate pentru gruparea africană însă, finalul partidei avea să aducă cel de-al doilea gol al Germaniei, iar astfel, ivorienii au ratat ocazia de a câștiga grupa E.

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Cele două goluri înscrise de Deniz Undav, fotbalistul neamț al celor de la VfB Stuttgart, le-au adus „Panzerelor” cele trei puncte care le asigură calificarea în fazele eliminatorii ale competiției, o performanță pe care Germania nu a izbutit-o la ultimele două ediții (2018 și 2022) ale celui mai important turneu final dedicat echipelor naționale.

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De cealaltă parte, ivorienii au în continuare șanse mari la locul al doilea, dat fiind faptul că în prima rundă au câștigat duelul cu Ecuador, scor 1-0, iar în ultima etapă vor da piept cu prima reprezentativă din Curacao, o națiune debutantă la Campionatul Mondial și outsider-ul categoric al grupei E.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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