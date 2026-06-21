Moment hilar în Germania – Coasta de Fildeș 2-1, la CM 2026! Ce a făcut selecționerul ivorienilor în timpul pauzei de hidratare. Video

ADVERTISEMENT

Coasta de Fildeș a condus-o pe Germania cu 1-0, dar până la urmă, ivorienii au cedat cu scorul de 1-2, . Imaginea serii nu a fost oferită însă de vreun gol sau dribling spectaculos, ci de gestul făcut de Emerse Fae, selecționerul grupării africane, care a profitat de pauza de hidratare a jucătorilor din actul secund pentru a merge la toaletă.

Moment hilar în Germania – Coasta de Fildeș 2-1! Selecționerul Emerse Fae s-a dus la toaletă în timpul pauzei de hidratare

Antrenorul în vârstă de 42 de ani a fost extrem de agitat pe banca de rezerve pe tot parcursul partidei, iar în momentul în care arbitrul a oprit jocul pentru pauza de hidratare, acesta a profitat din plin. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să fugă la vestiare, timp în care jucătorii ivorieni s-au adunat la marginea terenului pentru a primi noi indicații. Conform informațiilor din presa internațională, se pare că Fae a folosit primele secunde ale „timeout”-ului pentru a merge la toaletă, iar abia după aceea a purtat discuțiile tactice împreună cu elevii săi.

ADVERTISEMENT

Ivory Coast manager Emerse Faé took full advantage of the hydration break 😂 — ESPN FC (@ESPNFC)

„Emerse Fae, selecționerul Coastei de Fildeș, a profitat din plin de pauză de hidratare”, au scris cei de la ESPN. Ulterior, numeroase reacții au apărut în mediul online, internauții considerând extrem de comic momentul oferit de antrenorul ivorian. Din păcate pentru gruparea africană însă, finalul partidei avea să aducă cel de-al doilea gol al Germaniei, iar astfel, ivorienii au ratat ocazia de a câștiga grupa E.

Germania a câștigat meciul cu Coasta de Fildeș și s-a calificat în 16-imi la Cupa Mondială!

Cele două goluri înscrise de Deniz Undav, fotbalistul neamț al celor de la VfB Stuttgart, le-au adus „Panzerelor” cele trei puncte care le asigură calificarea în fazele eliminatorii ale competiției, o performanță pe care Germania nu a izbutit-o la ultimele două ediții (2018 și 2022) ale celui mai important turneu final dedicat echipelor naționale.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, ivorienii au în continuare șanse mari la locul al doilea, dat fiind faptul că în prima rundă au câștigat duelul cu Ecuador, scor 1-0, iar în ultima etapă vor da piept cu prima reprezentativă din , o națiune debutantă la Campionatul Mondial și outsider-ul categoric al grupei E.