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Moment hilar în Liga Națiunilor: un câine a întrerupt meciul Macedonia de Nord – Scoția 0-2. Video

Meciul dintre Macedonia de Nord și Scoția, 0-2, a fost întrerupt după ce un câine a intrat pe teren. Incidentul de la Skopje nu este izolat în lumea fotbalului.
Gabriel Neagu
04.10.2026 | 13:34
Moment hilar in Liga Natiunilor un caine a intrerupt meciul Macedonia de Nord Scotia 02 Video
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Un câine a intrat pe teren în timpul meciului Scoția - Macedonia de Nord. sursa foto: profimedia
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Scoția s-a impus împotriva Macedoniei de Nord, în etapa 3 din Liga Națiunilor, 2-0. Totuși, startul partidei a adus un moment hilar pe arena ”Tose Proeski” din Skopje.

Scoțienii au fugărit un câine pe teren

Britanicii au deschis scorul după numai 7 minute, când Kieron Bowie l-a învins pe portarul venit de la Valencia, Stole Vasilievski. Două minute mai târziu, haosul s-a declanșat în capitala Macedoniei de Nord.

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Un câine de talie mare a intrat pe terenul de joc, iar ”centralul” francez Francois Letextier a oprit jocul. Patrupedul a fost zărit de camerele de filmare în timp ce alerga și adulmeca terenul de joc, în timp ce fotbaliștii macedoneni încercau să îl prindă și să îl scoată de pe teren.

 Câinele a fost speriat de orice încercare de a fi prins și alerga în direcția opusă. Postul BBC Scoția, care a televizat partida, a întrerupt transmisia pentru câteva momente, iar comentatorul Liam Mcleod a glumit: ”În mod normal nu vezi acest tip de invazie a discursului, de tip canin”. După aproximativ 30 de secunde, a ieșit singur de pe teren, iar partida a fost reluată, potrivit The Sun.

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Pescăruși, câini și alpaca au invadat terenurile de joc

Partida de la Skopje nu este un incident izolat. De-a lungul timpului, mai multe meciuri, din diverse sporturi, au fost oprite după ce animale au invadat terenul de joc. Multe momente de această natură s-au viralizat pe rețelele de socializare.

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Unul dintre cele mai emblematice momente de acest tip s-a întâmplat, în aprilie 2026, în Australia. Într-un meci dintre Melbourne Victory și Newcastle Jets, partida a fost oprită în primul minut de prelungire, după ce mai mulți pescăruși au intrat pe teren. Momentul a stârnit râsul spectatorilor, când jucătorii au alergat spre pescăruși, pentru a-i evacua de pe teren.

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Un alt episod s-a derulat în 2020, în Anglia. Atunci, în timpul meciului disputat între Carlton Athletic și Ilkley Town, o alpaca a intrat pe terenul de joc. Partida a fost suspendată timp de 15 minute, timp în care jucătorii au încercat să o evacueze de pe teren, dar fără a se apropia prea mult de animal. La un moment dat, a fost chemat un fermier din oraș pentru a scoate animalul de pe terenn, conform BBC.

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