Moment hilar la prezentarea lui Gică Hagi! Răzvan Burleanu a trebuit să lămurească situația de la final

Gică Hagi a fost numit luni, 20 aprilie, în poziția de nou selecționer al României. Decizia FRF a fost anunțată în cadrul sălii „Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului din Capitală, într-o conferință de presă organizată special. Răzvan Burleanu a oferit detalii din contractul succesorului lui Mircea Lucescu la cârma echipei naționale.

Moment hilar la prezentarea lui Gică Hagi

Răzvan Burleanu, în cadrul conferinței de presă despre care , a dezvăluit că Gică Hagi va avea un contract pe patru ani, iar principalul obiectiv este calificarea la Campionatul European din 2026, dar și câștigarea Ligii Națiunilor. .

„E un contract pe patru ani de zile. Obiectivul principal pe care îl avem în fața noastră este calificarea la următorul turneu final, la un campionat european. În toamnă începe Liga Națiunilor, pe care noi dorim să o câștigăm. Fiindcă știți foarte bine că prin traseul de Liga Națiunilor am avut oportunitatea de a juca un baraj de calificare pentru un Campionat Mondial.

Iar în ceea ce privește celelalte obiective intermediare, așa cum v-a spus și domnul Hagi și v-am spus și eu la început, obiectivul pe care și-l dorește să-l transmită echipei este să câștigăm fiecare meci în parte”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF.

Totuși, în cadrul conferinței de presă s-a produs un lucru bizar. Deși Răzvan Burleanu a anunțat că Gică Hagi va avea un contract de patru ani, pe tricoul de la prezentare era inscripționat anul „2028”. Ulterior, președintele FRF a explicat că înțelegerea este de tip 2+2, noul selecționer având și un obiectiv intermediar pentru prelungirea contractului: calificarea la EURO 2028, așa cum notează .

Grupul, principalul avantaj al echipei naționale

Gică Hagi a transmis că puterea grupului este principalul avantaj pe care echipa națională a României îl are în momentul de față. Noul selecționer a amintit de performanțele obținute în ultimii ani, anume calificarea la Campionatul European și triumful în Liga Națiunilor, și a explicat că jucătorii au demonstrat că pot face performanță la nivel înalt.

„Grupul e acolo, grupul e construit, e făcut. E un avantaj din punctul acesta de vedere, pentru că acea calificare la Campionatul European e o performanță foarte importantă, plus Liga Națiunilor, pe care nea Mircea (Lucescu) câștigat-o (n.r. – grupa).

Deci acest grup a arătat că poate să facă performanțe la nivelul cel mai înalt. Acum rămâne ca și eu, bineînțeles, în deciziile pe care eu o să le iau, să mai aduc ceva din pretențiile mele. Știți că mie îmi place să mă uit la jucători tineri, jucători talentați, foarte, foarte talentați. O să fie nevoie să ne uităm cu un ochi și acolo.

Cred că avem un bagaj destul de bun de jucători care joacă afară, în jur de 20, și ceilalți care sunt în România și sunt patru sau cinci echipe care investesc foarte mult în jucătorii români. Acum când s-a ivit oferta, automat mi-am dorit și atunci când vrei să vii, nu mai ții cont de nimic și vii doar cu gândul de a avea succes, de a face performanțe împreună cu toată lumea”, a declarat Gică Hagi.