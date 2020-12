Moment incredibil după penalty-ul lui Octavian Popescu în Gaz Metan-FCSB: „Să vezi ce pumni îți dau!”. Exclusiv

Tatăl lui Octavian Popescu, Beniamin Popescu, fost fotbalist și el, a relatat un moment incredibil petrecut pe teren la meciul Gaz Metan – FCSB din urmă cu două etape. Octavian Popescu este noul puști minune al FCSB, iar în ultimele două partide a contribuit decisiv la victoria echipei sale, obținând două lovituri de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Octavian Popescu îi calcă pe urme tatălui său, care a fost și el fotbalist la nivel de liga a doua în anii ’90, dar într-o perioadă în care Divizia B era la un nivel cu mult peste ceea ce este acum, cu serii în care erau câte 18 echipe.

FANATIK a stat de vorbă în exclusivitate cu părinții lui Octavian Popescu care ne-au dezvăluit în exclusivitate amănunte inedite din cariera fiului lor, noua „perlă” de la FCSB. Vă prezentăm acum interviul cu Beniamin Popescu, tatăl lui Octavian.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Moștenirea unui fost fotbalist mândru de fiul său. Interviu exclusiv FANATIK cu tatăl „perlei” lui FCSB, Octavian Popescu

Cum vă simțiți, domnule Beniamin? Ați avut emoții la meciul cu UTA?

– Păi cum să vă spun, eu dacă am jucat fotbal, nu prea sunt așa emoționat. Soția, mai mult! I se făcuse rău, o luase cu amețeli! I-am zis: „Stai, mă! Fotbalul e fotbal!“. A avut emoții la fel de mari precum Tavi după meci! Și eu eram tot așa emotiv la interviurile de după meci. Unii sunt mai sensibili.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte dezamăgit pentru ce s-a întâmplat aseară! Foarte dezamăgit! Total dezamăgit! Să le fie rușine celor care au râs de el! Sunt foarte supărat pentru că s-a râs de acest copil după interviul de aseară. Octavian e un copil cu bun simț și nu s-au gândit nicio secundă la emoțiile lui! Eu am auzit de la cineva că s-a râs de el. La Telekom jos pălăria! La Digi am înțeles… Am văzut și o postare pe telefon! Nu au pic de mentalitate care să ridice un pic omul! O să vadă ei mai târziu! O să demonstreze el!

„A fost primul său interviu. Au fost emoții mari. El e ca o fetiță! E foarte cuminte”

Sunteți încă foarte supărat…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– A fost primul său interviu și vă dați seama că există emoții mari! Unii sunt mai lucizi, însă el e emotiv. El e ca o fetiță! Este foarte cuminte. Seamănă cu mama lui din punctul ăsta de vedere. Eu nu am decât 1,66 metri, dar el văd că a ajuns să aibă 1,80. Toți mă întreabă: „Păi unde ai fost când s-a născut copilul ăsta? Seamănă în partea maică-sii!” (n.r. – râde). Da, ne bucurăm de el și v-am spus: bucuria mea e că m-a urmat pe mine, ba chiar joacă la Liga 1, la cel mai titrat club din România: Steaua București. Nu poți ajunge acolo dacă n-ai valoare!

Eu nu încetez să îl învăț și să îi dau sfaturi. Știu ce înseamnă fotbalul, chiar dacă n-am jucat la Liga 1, dar am jucat în perioada anilor ’90, când Liga a doua era la un nivel mult mai ridicat de cât acum! Am luptat chiar la o promovare cu Cimentul Fieni, la un baraj cu Sportul Studențesc, am promovat și eu cu Chindia Târgoviște. Deci vă dați seama… Plus că am avut niște meciuri pe care nu o să le uit toata viața, când am eliminat din Cupa României Universitatea Craiova, Oțelul Galați! Cel mai important meci pentru e însă când am jucat la Fieni cu naționala României, „Generația de Aur”! Am jucat cu cei mai valoroși fotbaliști pe care i-a avut România.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vă pare rău că nu ați putut să îl vedeți de pe stadion la niciun meci de când a venit la FCSB?

– Vă dați seama… n-am reușit din cauza acestei pandemii. Am avut emoții cu toții. E important ca el să joace și să demonstreze! Atât. Am stat aseară cu toții cu sufletul la gură, dar eu știam că o să reușească să facă ceva pe teren! Am mare încredere în el! Seamănă cu mine, e arțăgos, îmi place că nu se sperie de joc, e lucid, nu se panichează și gândește jocul. E cel mai important la un jucător: inteligența.

ADVERTISEMENT

„Mai are un frate de 12 ani care e și el foarte talentat și poate ajunge fotbalist!”

Mai are frați sau surori?

– Octavian mai are trei frați și două surori. Fratele de 12 ani este fotbalist tot la domnul Marius Rotaru! Ei vorbesc în fiecare zi. E terminat după Octavian. E chiar ziua fratelui lui care are 12 ani și joacă și el fotbal! Și el poate să ajungă fotbalist (n.r. – râde)! E topit după fratele lui și vorbesc mereu pe telefon! Joacă fotbal și are aceleași calități și același stil! Toată familia e mândră și mă bucur că m-au urmat. Și unchiul lor e fotbalist! Toată lumea are grijă de el și chiar dacă am fost niște oameni modești, educația a fost pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Care credeți că e cel mai important lucru pe care i l-ați transmis lui Octavian?

– Cu siguranță, ambiția! Ambiția! Și l-am învățat să fie un pic mai căpos așa! Să nu se lase ușor. Dacă îl amenință cineva, să nu se sperie! (râde). Păi când a jucat cu ăștia, cu Mediașu’, i-ar fi zis Larie: „Să vezi ce pumni îți dau eu după meci!”. Și Tavi i-a spus: „Vezi-ți mă de treaba ta!“. Apoi, după meci a venit Larie la el și l-a felicitat: „Bravo ție, copile! Ești fotbalist!” (râde cu poftă). Ca la fotbal, ce să-i faci…

„Pleacă, mă! Lasă-mă în pace! Eu vreau să joc la Steaua! Pentru mine Steaua e singura echipă!”

Mama sa ne povestea că ținea cu Steaua de mic copil…

– Voiam să îl testez când juca Steaua, să văd cum trăiește el meciurile! Și când dădea Steaua gol, ieșea din cameră și se bucura pe hol! Că nu putea să se bucure cu mine, pentru că mă făceam că îl bat! Mă făceam că nu sunt stelist. Și când se întoarcea venea ca un pisoi! (n.r. – râde iar cu poftă). Îmi zicea: „Pleacă, mă! Lasă-mă în pace! Eu vreau să joc la Steaua! Pentru mine Steaua e singura echipă!”.

Și totuși a ajuns la Rapid București…

– Așa a fost conjunctura! La Sport Regal s-a încheiat contractul cu Atletico Madrid și așa a fost să fie… Au fost preluați de Rapid, iar Daniel Pancu l-a debutat la Liga a doua și apoi a plecat la Craiova. Îl obligau să semneze prelungirea ca să joace! Și eram îngrijorați că nu știam ce să facă… Eram la muncă și m-a sunat cineva că e interesată Craiova de el. Ce-a urmat apoi, e o istorie cam lungă… Bine că a ajuns la Steaua și sper doar să fie sănătos pentru că pot apărea accidentări. Lui nu i-a fost frică de pandemie. S-a protejat.

Octavian a vrut să plece de la Rapid?

– El a spus că nu vrea să joace la Liga a doua și a plecat de la Rapid la Craiova. Unde a pățit același lucru. Victor Pițurcă l-a urmărit la fiecare meci la Craiova și i-a povestit lui Giovanni Becali despre el. Și noi urmăream pe tabletă meciurile lui de acolo. Erau transmise live de club. Se vedea o diferență clară în joc, dar aceeași ambiție, informare, aceeași gândire a jocului… Și noi ne doream să meargă cu Giovanni. Ne-a spus că singura soluție e să aibă impresar! A văzut potențial în el și de asta l-a și semnat. I s-a vorbit de talentul lui, ce fel de persoană e…

Tatăl lui Octavian Popescu e dezamăgit de cei de la Universitatea Craiova: „L-au forțat să semneze prelungirea ca să joace!”

Cred că regretă mult cei de la Universitatea Craiova că l-au pierdut…

– Păi să regrete! Vă dați seama!

Nu au făcut niciun efort să îl oprească la echipă?

– Au încercat, dar când domnul Giovanni a spus „Mergem, aia e!”. Nu vreau să mai discut de Craiova, asta e…. Mie mi-a plăcut la Craiova! Erau orientați să crească tineri… Asta a fost condiția: să semneze și să rămână acolo. L-au forțat să semneze prelungirea ca să îl bage în teren! Că vezi, Doamne, îl bagă dacă semnează: „Păi cum mă, îmi pui mie condiții? Cum adică îmi pui condiții să joc? Păi dacă joc, joc pe valoare!”, spunea Tavi.

Cei de la Universitatea Craiova i-au spus în față: „Vei juca titular dacă semnezi!”

Deci se mai practică lucrurile astea…

– Din păcate, da. I-a spus în față: „Vei juca sâmbătă titular dacă semnezi!”. Și cu noi în mașină… Am auzit tot! Foarte mult m-am enervat, pentru că eram acolo! Ne-am dus de l-am luat de la școală.

Ce planuri de viitor aveți cu el? Sau ce își dorește el?

– Singurul lucru pe care și-l dorește e să ajungă sus de tot! Așa mi-a spus. Vrea doar să joace. Mai are nevoie de timp, trebuie experiență…

E prea devreme să vorbim de transferuri…

– Acum nu știi de unde se ivește ocazia (n.r. râde)! Eu deocamdată îmi doresc să rămână la Steaua. La fel și el. Are contract încă trei ani jumate. Clubul decide însă dacă vine o ofertă. Noi nu ne băgăm, nu ne interesează!

„Nu ne-a venit să credem când a debutat cu FC Argeș!”

Vedeți totuși cum se poate schimba destinul unui fotbalist? Cu câteva luni în urmă era împrumutat la Turris Măgurele și poate nu ar mai avut șansa să debuteze la FCSB…

– Daa, așa este! El și-a dorit să joace! Și asta ne-am dorit și noi. Și la ce jucători erau acolo, cam greu să reușească să joace. Acolo a jucat un meci și chiar a înscris la primul amical cu Chiajna. Apoi s-a întors după doar o lună și a debutat cu FC Argeș și în cupele europene cu Slovan Liberec. Nu ne-a venit să credem!

V-a sunat după debut? Cred că ați fost prima persoană cu care a vorbit.

– Cu maică-sa vorbește! Mereu îi zic: „Zici că tu ai jucat fotbal!” (râde din nou cu și mai mare poftă). E foarte mămos! Foarte mămos! Și de mine poate are reticență datorită faptului că am fost fotbalist. Soția s-a ocupat foarte mult cu treaba asta. Eu îl mai muștruluiam, îl mai certam și nu prea îi convenea.

„La 14 ani ne-am dat seama prima oară că poate ajunge fotbalist!”

Când a fost prima oară când v-ați dat seama cu adevărat că el poate ajung fotbalist?

– Noi ne-am dat seama de la Regal Sport că o să ajungă fotbalist, când avea vreo 14 ani! Din prima seară când l-am dus, acolo a rămas! Nu a mai venit acasă. Foarte mulți veneau la meciuri și îl vedeau: „Bă, copilul ăsta o să ajungă fotbalist!”. Eu știam ce zace în el pentru că e băiatul meu și știu. Nu mi-a plăcut niciodată să laud pe cineva și nici acum nu-l laud! Și eu îi dădeam mereu exemplu pe Radu II, când am bătut pe Oțelul Galați în Cupa României, dar nimeni nu a venit să ne felicite după meciul ăla ca să nu ni se urce la cap. Așa și cu Octavian. Atunci am învățat să nu îl laud. Îi zic „Bravo!”, dar se poate mai bine!

Când l-ați văzut ultima oară? Cred că e greu acum cu pandemia…

– Păi acum o săptămână. S-a anulat meciul cu Gloria Buzău și au avut liber. A dat o fugă. Îl mai luăm și pe el acasă.

De obicei, jucătorii foarte tineri sunt luați sub o aripă de cei cu experiență. La FCSB cine îl îndrumă și cu cine se înțelege cel mai bine?

– El cu toți! Sunt numai băieți tineri, cuminți… Mai vorbesc cu el și îi dau sfaturi, îi spun ce trebuie să facă. Dar am înțeles că Dennis Man mai mult, e modelul lui, dar și Tănase, Florinel Coman. Toată lumea îl ajută! El a spus de Dennis Man mai mult. De multe ori îl confund cu el pe teren, pentru că sunt tunși la fel și au un stil de joc asemănător și ca poziție în teren…

Aveți vreun sfat pentru el pe care să îl urmeze, să citească în acest interviu și să se ghideze în carieră!

– Întotdeauna i-am transmis și o să-i transmit doar atât: Muncă și muncă! Seriozitate și devotament! Fără muncă nu poți ajunge sus. Trebuie să combine talentul cu munca în fiecare zi. Fără muncă, nu poți face nimic cu talentul!