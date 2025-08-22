Moment incredibil în Biroul Oval! Trump a scos din sertar o fotografie cu Putin și i-a lăsat „mască” pe toți: „Vrea foarte mult să vină la Cupa Mondială”. Video

, iar cei doi mari lideri mondiali au părut că au o relație extrem de apropiată. Președintele Statelor Unite ale Americii a venit cu un gest incredibil în cadrul unei conferințe, atunci când a scos din sertar o poză cu omologul său rus.

Donald Trump șochează: „Putin vrea foarte mult să vină la Cupa Mondială”

SUA va găzdui Campionatul Mondial de anul viitor, iar evenimentul va fi unul de maxim interes, având în vedere faptul că lupta pentru prezența în cadrul competiției este una acerbă. a susținut o conferință de presă alături de Gianni Infantino, care l-a vizitat la Biroul Oval pentru a-i înmâna primul bilet pentru turneul final.

„Este o onoare extraordinară să aducem acest eveniment global şi acest grup incredibil de oameni şi aceşti sportivi incredibili – cei mai buni sportivi din lume – în centrul cultural al capitalei naţiunii noastre. Cupa Mondială FIFA 2026 va fi cel mai mare şi mai complex eveniment din istoria sportului. Centrul Kennedy va oferi un start fenomenal şi va fi implicat în acest eveniment”, și-a început discursul Donald Trump.

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026 este programată pe data de 5 decembrie, iar organizatorii vor începe să pună în vânzare biletele de la 10 septembrie. Tot în cadrul acestei conferințe, președintele SUA i-a șocat pe toți cei prezenți, în momentul în care a luat decizia de a scoate din sertar o poză cu el și cu Vladimir Putin.

Cei doi s-au întâlnit acum aproximativ o săptămână în Alaska, iar Trump a decis să semneze fotografie și să i-o trimită acestuia înapoi. Mai mult decât atât, Donald Trump a explicat că Vladimir Putin își dorește foarte mult să fie prezent la Campionatul Mondial de anul viitor și că acesta a avut un comportament frumos față de SUA.

„Tocmai am primit o fotografie de la cineva care vrea foarte mult să vină aici. El a fost foarte respectuos faţă de mine şi faţă de ţara noastră, dar nu la fel de respectuos faţă de alţii. O să semnez asta pentru el. Dar mi-a fost trimisă şi m-am gândit că v-ar plăcea să o vedeţi. Este un om pe nume Vladimir Putin.

Cine cred că va veni depinde de ce se va întâmpla. Poate că va veni, poate că nu, depinde de ce se va întâmpla. Avem multe lucruri de făcut în următoarele două săptămâni. Dar mi s-a părut o poză frumoasă cu el. Bine, cu mine, dar frumoasă cu el. A fost foarte drăguţ din partea lui că mi-a trimis-o, bine”, a spus președintele Donald Trump.