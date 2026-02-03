Sport

Moment incredibil în circuitul ATP! Recordmanul de la Wimbledon a fost nevoit să se retragă după ce s-a accidentat într-un mod uluitor. Video

Un tenismen din circuitul ATP a fost nevoit să se retragă dintr-un meci după un incident uluitor petrecut pe teren. Ce s-a întâmplat, de fapt.
Bogdan Mariș
03.02.2026 | 22:12
Moment incredibil in circuitul ATP Recordmanul de la Wimbledon a fost nevoit sa se retraga dupa ce sa accidentat intrun mod uluitor Video
ULTIMA ORĂ
Giovanni Mpetshi Perricard a fost nevoit să abandoneze un meci din circuitul ATP dintr-un motiv uluitor. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Giovanni Mpetshi Perricard (57 ATP) a fost nevoit să se retragă în setul 2 al meciului cu conaționalul Arthur Gea din primul tur al turneului de la Montpellier. Francezul a încercat să trimită o minge peste fileu, însă aceasta a ricoșat din rama rachetei, iar sportivul s-a lovit la ochi și nu a mai putut continua.

Moment de necrezut în circuitul ATP. Un jucător s-a retras după ce s-a lovit singur cu mingea în ochi

Giovanni Mpetshi Perricard era condus cu 5-3 și 30-0 de către conaționalul Arthur Gea în momentul în care s-a apropiat de fileu pentru a trimite balonul în terenul adversarului. Din nefericire pentru sportivul clasat pe locul 57 ATP, mingea a ricoșat într-un mod nefericit din rama rachetei sale, iar acesta a fost lovit în zona ochiului.

ADVERTISEMENT

Mpetshi Perricard a căzut pe teren, fiind afectat evident de lovitură. Francezul a încercat să încheie meciul, însă după ce a trimis o minge mult în afara terenului, din cauza căreia a pierdut primul set, a cerut îngrijiri medicale. După câteva momente, acesta a decis că nu vede destul de bine pentru a continua partida și i-a strâns mâna adversarului său.

Cine este Giovanni Mpetshi Perricard

Născut la Lyon pe 8 iulie 2003, Giovanni Mpetshi Perricard este cunoscut în circuitul ATP pentru serva sa extrem de puternică. În 2025 francezul a stabilit un nou record pentru cea mai rapidă servă din istoria turneului de la Wimbledon, 246 km/h. Acesta face parte din echipa de Cupa Davis a Franței și a cucerit două turnee de simplu în carieră, ambele în 2024, la Lyon și Basel.

ADVERTISEMENT
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Digi24.ro
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică

În februarie 2025, Mpetshi Perricard a ocupat locul 29 în clasamentul ATP, cea mai bună poziție din carieră. Momentan, francezul se clasează pe poziția 57. Acesta a fost prezent recent la Australian Open 2026, competiție pe care a părăsit-o încă din primul tur, fiind învins cu 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 de argentinianul Sebastian Baez.

ADVERTISEMENT
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digisport.ro
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
E cuplul anului 2026? Kim Kardashian, surprinsă alături de unul dintre cei mai...
Fanatik
E cuplul anului 2026? Kim Kardashian, surprinsă alături de unul dintre cei mai mari sportivi din istorie
Gianni Infantino, anunț uluitor despre Rusia și Israel! Care este planul președintelui FIFA:...
Fanatik
Gianni Infantino, anunț uluitor despre Rusia și Israel! Care este planul președintelui FIFA: „Trebuie să facem asta”
Cristiano Bergodi, întrebat direct despre titlu. Ce a răspuns după 9 victorii în...
Fanatik
Cristiano Bergodi, întrebat direct despre titlu. Ce a răspuns după 9 victorii în 12 meciuri la U Cluj
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Pasiunea lui Cornel Dinu nu avea limite. Cum a ajuns sub birou, lăsându-și...
iamsport.ro
Pasiunea lui Cornel Dinu nu avea limite. Cum a ajuns sub birou, lăsându-și jucătorii fără cuvinte: ”A dispărut!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!