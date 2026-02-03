Moment incredibil în circuitul ATP! Recordmanul de la Wimbledon a fost nevoit să se retragă după ce s-a accidentat într-un mod uluitor. Video

ADVERTISEMENT

Giovanni Mpetshi Perricard (57 ATP) a fost nevoit să se retragă în setul 2 al meciului cu conaționalul Arthur Gea din primul tur al turneului de la Montpellier. Francezul a încercat să trimită o minge peste fileu, însă aceasta a ricoșat din rama rachetei, iar sportivul s-a lovit la ochi și nu a mai putut continua.

Moment de necrezut în circuitul ATP. Un jucător s-a retras după ce s-a lovit singur cu mingea în ochi

Giovanni Mpetshi Perricard era condus cu 5-3 și 30-0 de către conaționalul Arthur Gea în momentul în care s-a apropiat de fileu pentru a trimite balonul în terenul adversarului. Din nefericire pentru sportivul clasat pe locul 57 ATP, mingea a ricoșat într-un mod nefericit din rama rachetei sale, iar acesta a fost lovit în zona ochiului.

ADVERTISEMENT

Giovanni Mpetshi Perricard retires from Montpellier with this freak eye injury 🫣 — TNT Sports (@tntsports)

Mpetshi Perricard a căzut pe teren, fiind afectat evident de lovitură. Francezul a încercat să încheie meciul, însă după ce a trimis o minge mult în afara terenului, din cauza căreia a pierdut primul set, a cerut îngrijiri medicale. După câteva momente, acesta a decis că nu vede destul de bine pentru a continua partida și i-a strâns mâna adversarului său.

Cine este Giovanni Mpetshi Perricard

Născut la Lyon pe 8 iulie 2003, Giovanni Mpetshi Perricard este cunoscut în circuitul ATP pentru serva sa extrem de puternică. În 2025 francezul a stabilit un nou record pentru cea mai rapidă servă din istoria turneului de la Wimbledon, 246 km/h. și a cucerit două turnee de simplu în carieră, ambele în 2024, la Lyon și Basel.

ADVERTISEMENT

În februarie 2025, Mpetshi Perricard a ocupat locul 29 în clasamentul ATP, cea mai bună poziție din carieră. Momentan, francezul se clasează pe poziția 57. Acesta a fost prezent recent la , competiție pe care a părăsit-o încă din primul tur, fiind învins cu 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 de argentinianul Sebastian Baez.