Moment incredibil încă din prima etapă din Anglia! Un suporter a sărit din tribună pentru a se lua la bătaie cu un jucător. Video

Noul sezon al diviziei secunde din Anglia, Championship, a debutat vineri seară, cu partida dintre Birmingham City și Ipswich Town. Spre finalul jocului, după ce oaspeții au egalat, a avut loc un moment incredibil, în care a fost implicat un suporter.

Un suporter a coborât din tribună pentru a se lua la bătaie cu un jucător. De la ce a pornit totul

Birmingham City a deschis scorul în minutul 55 al partidei cu Ipswich, prin Jay Stansfield, și se îndrepta spre o victorie în primul meci al stagiunii, însă în prelungirile jocului oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, acordată pentru un henț.

George Hirst a transformat penalty-ul și a egalat situația pe tabelă, iar scoțianul a ales să sărbătorească printr-un gest făcut către fanii gazdelor. Acest lucru a provocat furia jucătorilor de la Birmingham și a dus la un conflict între cele două echipe.

Profitând de haosul de pe gazon, un suporter aflat în tribună a sărit gardul pentru a se implica în „lupta” dintre jucători. După ce a aplicat o lovitură mijlocașului Jack Taylor, fanul a fost „interceptat” de un steward, care l-a pus la pâmânt.

Opening night of the season and this Birmingham fan just can’t help himself. — NEP Daily Football Podcast (@northendpod)

Jocul s-a reluat mai apoi, însă rezultatul nu s-a mai schimbat, iar cele două grupări au debutat în noul sezon din Championship cu o remiză. Ambele echipe au revenit în această vară în divizia secundă: , iar .

Cum a reacționat antrenorul lui Ipswich după ce jucătorul său a fost lovit de un suporter

Tehnicianul celor de la Ipswich Town, Kieran McKenna, a comentat incidentul la finalul meciului. „Faza va fi revăzută și raportată, vom vedea ce se va întâmpla. Cred că a existat un incident cu cei din tribună și unul dintre jucători, nu e ideal.

Cât despre conflictul dintre jucători, emoțiile sunt la cote înalte în astfel de momente și e de înțeles”, a declarat acesta, conform . Presa britanică notează faptul că Ipswich Town va depune o plângere oficială după cele întâmplate.