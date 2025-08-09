Moment incredibil încă din prima etapă din Anglia! Un suporter a sărit din tribună pentru a se lua la bătaie cu un jucător. Video

Sport

Moment incredibil încă din prima etapă din Anglia! Un suporter a sărit din tribună pentru a se lua la bătaie cu un jucător.

Un fan englez a coborât din tribună pentru a se implica într-un conflict fizic cu un fotbalist al echipei adverse. Ce s-a întâmplat mai apoi.
09.08.2025
Moment incredibil inca din prima etapa din Anglia Un suporter a sarit din tribuna pentru a se lua la bataie cu un jucator Video
Un suporter a sărit din tribună și a lovit un jucător în timpul unui meci din Anglia. FOTO: colaj Fanatik

Noul sezon al diviziei secunde din Anglia, Championship, a debutat vineri seară, cu partida dintre Birmingham City și Ipswich Town. Spre finalul jocului, după ce oaspeții au egalat, a avut loc un moment incredibil, în care a fost implicat un suporter.

Un suporter a coborât din tribună pentru a se lua la bătaie cu un jucător. De la ce a pornit totul

Birmingham City a deschis scorul în minutul 55 al partidei cu Ipswich, prin Jay Stansfield, și se îndrepta spre o victorie în primul meci al stagiunii, însă în prelungirile jocului oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, acordată pentru un henț.

George Hirst a transformat penalty-ul și a egalat situația pe tabelă, iar scoțianul a ales să sărbătorească printr-un gest făcut către fanii gazdelor. Acest lucru a provocat furia jucătorilor de la Birmingham și a dus la un conflict între cele două echipe.

Profitând de haosul de pe gazon, un suporter aflat în tribună a sărit gardul pentru a se implica în „lupta” dintre jucători. După ce a aplicat o lovitură mijlocașului Jack Taylor, fanul a fost „interceptat” de un steward, care l-a pus la pâmânt.

Jocul s-a reluat mai apoi, însă rezultatul nu s-a mai schimbat, iar cele două grupări au debutat în noul sezon din Championship cu o remiză. Ambele echipe au revenit în această vară în divizia secundă: Birmingham a promovat din League One, iar Ipswich a retrogradat din Premier League.

Cum a reacționat antrenorul lui Ipswich după ce jucătorul său a fost lovit de un suporter

Tehnicianul celor de la Ipswich Town, Kieran McKenna, a comentat incidentul la finalul meciului. „Faza va fi revăzută și raportată, vom vedea ce se va întâmpla. Cred că a existat un incident cu cei din tribună și unul dintre jucători, nu e ideal.

Cât despre conflictul dintre jucători, emoțiile sunt la cote înalte în astfel de momente și e de înțeles”, a declarat acesta, conform Sky Sports. Presa britanică notează faptul că Ipswich Town va depune o plângere oficială după cele întâmplate.

