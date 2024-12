Moment inedit cu Valeriu Argăseală la Super Gala Fanatik 2024! Președintele FCSB-ului a recitat poezii emoționante

Într-o seară în care clubul , președintele „roș-albaștrilor”, Valeriu Argăseală, a urcat pe scenă într-o calitate inedită, cea de poet.

Valeriu Argăseală, președintele poet

Fostul arbitru a lansat în acest an volumul „Suflete reci”, din care a recitat mai multe poezii la SUPER GALA FANATIK.

Valeriu Argăseală a explicat cum l-a „păcălit” Horia Ivanovici. „Sunt aici în această calitate întrucât Horia m-a păcălit și mi-a spus că mă invită la Super Gală.

Atunci, am spus ‘Cu mare plăcere, vin’ și la finalul discuției mi-a spus ‘Dar am o rugăminte, nu vrei să ne citești și câteva poezii din cartea ta?’. Am zis ‘Bine, dar e o manifestare sportivă, o gală de premiere’. Mi-a spus că ‘Mai sunt și alții care vor face momente artistice, așa că te rog frumos să citești din cartea ta’. Lucru pe care îl fac cu mare plăcere și chiar dacă citesc, aveți încredere că sunt scrise de mine” a declarat Valeriu Argăseală.

Horia Ivanovici a vorbit despre talentul președintelui de la FCSB: „Vreau să ascultați cu mare atenție versurile. Chiar dacă este o gală de fotbal, cred că toți suntem sensibili, toți iubim frumosul și, mai ales, toți iubim iarna și sărbătorile.

Domnul Valeriu Argăseală este un profesionist ca președinte, dar ca să rămânem în zona fotbalului, vă garantez că din punct de vedere al poeziilor, este deja în Champions League”

Volumul „Suflete reci”, lansat în acest an

Valeriu Argăseală a recitat patru poezii pe scena SUPER GALEI FANATIK: „Mi-e dor”, „Balada porcului”, „Povești despre colinde” și „Iarna”.

Acestea fac parte din volumul într-un eveniment desfășurat la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Conducătorul celor de la FCSB vorbea la acel moment despre pasiunea sa inedită, poezia: „Mă face să mă simt bine, să mă destresez, să ies din lumea în care lucrez şi în care mă încarc cu foarte mult stres. Într-un cuvânt, mă simt bine când scriu poezie. (n.r: Are legătură şi cu credinţa această carte?) Are legătură, pentru că sufletul este, de fapt, cel care ne arată care este starea noastră”

Valeriu Argaseala a recitat poezii emotionante la Super Gala Fanatik 2024! „Balada porcului!”