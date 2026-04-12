Moment inedit în Superliga! Ce au făcut căpitanii celor două echipe înainte de startul jocului. Foto

Înainte de startul partidei Unirea Slobozia - Petrolul, din etapa a 4-a a play-out-ului din Superliga, a avut loc un moment inedit. Ce au făcut cei doi căpitani.
Bogdan Mariș
12.04.2026 | 21:17
Moment inedit înainte de Unirea Slobozia - Petrolul. FOTO: Sport Pictures
Petrolul și-a revenit sub comanda lui Mehmet Topal și a obținut o nouă victorie după cea din etapa trecută, 2-0 cu Csikszereda. „Lupii galbeni” au întors rezultatul pe terenul Unirii Slobozia și s-au impus cu 2-1, însă înainte de startul jocului a existat un moment inedit, implicați fiind căpitanii celor două formații, Florinel Ibrian și Gheorghe Grozav.

Moment inedit înainte de Unirea Slobozia – Petrolul

Căpitanii celor de la Unirea Slobozia și Petrolul au ciocnit ouă înainte de meci pentru a stabili cine are posesia mingii și cine alege direcția în care echipa sa va ataca în prima parte. Așadar, „centralul” Horațiu Feșnic nu a aruncat cu o monedă, cum se întâmplă în mod normal, ci doar a urmărit cum cei doi căpitani, Gheorghe Grozav și Florinel Ibrian, au ciocnit ouă înainte de partida programată în ziua de Paști.

Moment inedit înainte de Unirea Slobozia – Petrolul. FOTO: Sport Pictures

Miza duelului a fost una deosebită, ținând cont de situația din clasament, cele două echipe fiind la egalitate de puncte înainte de startul jocului. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, prin Alexandru Albu, dar au rămas mai apoi în zece oameni, Esteban Orozco fiind eliminat direct după o intrare dură asupra lui Dulca.

Petrolul a întors rezultatul contra Unirii Slobozia. Final tensionat în Ialomița

Rareș Pop a restabilit egalitatea pe tabelă în minutul 65, iar Gheorghe Grozav a adus-o pe Petrolul în avantaj cu 5 minute înainte de finalul timpului regulamentar. Spre final, a existat un moment controversat. Arbitrul Horațiu Feșnic a arătat punctul cu var după o fază în care portarul Bălbărău a ieșit hazardat.

După ce a urmărit reluarea pe monitorul VAR, arbitrul și-a modificat decizia, iar scorul de pe tabelă a rămas 2-1 pentru Petrolul, care a obținut un nou succes sub comanda lui Mehmet Topal. După această victorie, ploieștenii au ajuns la 22 de puncte și au ieșit din „zona roșie”, cel puțin înainte de meciul dintre Metaloglobus și Csikszereda, care se va disputa luni. De cealaltă parte, Unirea Slobozia va încheia runda pe locul 14, poziție care duce la baraj.

