Moment inedit în timpul vaccinării anti-Covid. Ministrul Educației a purtat o cămașă specială

Rând pe rând, membrii Cabinetului Cîțu s-au prezentat în cursul zilei de miercuri, 20 ianuarie la Spitalul Militar din Capitală pentru a le fi administrată prima doză de vaccin anti-Covid. Dacă în cazul colegilor săi totul a decurs normal, Sorin Cîmpeanu a fost protagonistul unui moment cel puțin inedit, prin prisma ținutei alese.

Este vorba despre o cămașă prevăzută cu un petic prins cu scai care permite accesul rapid la braț, fără ca acesta să se dezbrace. „Seamănă cu matricolele noastre din liceu, cu arici!”, a remarcat asistenta care i-a administrat serul produs de Pfizer și BioNTech.

Ulterior, ministrul Educației a dezvăluit că obiectul vestimentar i-a fost de mare ajutor în multe dintre momentele în care a călătorit în state exotice și a trebuit să se vaccineze pentru o sumedenie de boli rare.

Sorin Cîmpeanu s-a prezentat la vaccinare într-o cămașă „cu fereastră”

„Eu sunt obișnuit cu vaccinarea. Am fost într-un singur an în mai multe state mai ciudate.

Am participat la campania pentru Consiliul de securitate ONU, ocazie cu care şi am fost în peste 70 de ţări care au necesitat vaccinare specifică zonelor.

Așa am reuşit să fiu pregătit. Sunt unul dintre cei mai pregătiţi cu privire la actul de vaccinare, din toate perspectivele”, și-a motivat Sorin Cîmpeanu decizia de a opta pentru o astfel de ținută.

Ministrul Afacerilor Externe: „Vă rog să vă vaccinați!”

În altă ordine de idei, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, s-a imunicat la rândul său împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-1 și a povestit că mama sa, care s-a stins în decembrie 2020, a lucrat în domeniul cercetării medicale și l-a învățat că vaccinurile sunt benefice.

„Luna trecută, în decembrie, am pierdut-o pe mama mea. Nu a murit din cauza COVID, ci din cauza altei afecțiuni. În toată viața ei profesională, mama a lucrat în cercetare medicală.

De multe ori s-a confruntat cu bacterii și virusuri periculoase și am învățat de la ea și de la cărțile pe care le-am avut acasă cât de benefice sunt vaccinurile pentru sănătatea populației.

Am suferit foarte mult din cauza pierderii mamei mele, dar și mai mult am suferit în tot anul care a trecut și înainte ca mama mea să moară pentru că nu am putut s-o îmbrățișez și s-o sărut”, a mărturisit ministrul.

De aceea, vă rog pe toți să decideți să vă vaccinați. Pentru că în felul acesta, vă veți putea îmbrățișa și săruta fără grijă părinții și bunicii, în felul acesta vom fi cu toții sănătoși și vom putea să circulăm fără grijă peste graniță”, a declarat oficialul.