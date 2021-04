Moment inedit la Chefi la cuțite! Rețeta de pe Muntele Athos, pregătită de preotul Florin Danu

Emisiunea culinară „Chefi la cuțite” s-a bucurat de un moment inedit în ultima ediție. Preotul Florin Danu a venit cu o rețetă specială, direct de pe Muntele Athos, cu care i-a uimit pe jurații de la Antena 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Părintele a pregătit un ghiveci călugăresc cu fructe de mare, preparat pe care l-a învățat chiar pe Sfântul Munte Athos. Concurentul a ținut să mai adauge că este încântat de rețetele noi, reușind să schimbe multe astfel de idei cu diferiți preoți.

Participantul a mai mărturisit că este prieten foarte bun cu chef Cătălin Petrescu, care vine frecvent la centru pentru a ajuta oamenii nevoiași. Totodată, preotul Florin Danu se ocupă și de bătrânii care locuiesc singuri sau nu mai au pe nimeni alături.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Chefi la cuțite, moment special. Cu ce preparat a venit părintele Florin Danu

„Mă încântă foarte tare să fac rețete noi. Am fost cu prietenul meu, chef Cătălin Petrescu, la Sfântul Munte Athos, acolo unde am schimbat rețete cu părinți și, pe lângă asta, el vine foarte des la noi la centru.

Avem un centru de zi cu masă la prânz și vine și ne ajută, pe lângă mâncărurile tradiționale a făcut copiilor chiar și sushi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să nu văd preoția ca pe o meserie, ci ca pe o vocație, ceea ce înseamnă că trebuie să fim în slujba aproapelui.

ADVERTISEMENT

Am înființat un centru de zi care se ocupă de persoanele vulnerabile, copii din cadre sociale defavorizate și bătrâni care locuiesc singuri sau nu mai au pe nimeni. Am renovat sau am construit case pentru orfani.

Nu este meritul meu, ci al celor care sunt alături de noi. Acum construim un azil de bătrâni. Oamenii de rând au ajutat și au dus mai departe gândul cel bun”, a dezvăluit preotul Florin Danu în emisiunea culinară de la „Chefi la cuțite”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concurentul de la Antena 1 a mai dezvăluit că este profesor și face „școala de duminică”. Părintele este dornic să îi ajute pe copii să aibă o educație, precizând că cei care au trecut prin mâinile sale au ajuns olimpici, alții studenți la medicină sau la drept.

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au rămas impresionați de preparatul preotului. Cei trei jurați și-au dat imediat seama că este vorba de o mâncare mănăstirească, concurentul în vârstă de 37 de ani povestind mai multe despre experiența sa pe Muntele Athos.

ADVERTISEMENT