Moment inedit la finalul meciului Craiova – Petrolul 2-1! Un jucător al “Ştiinţei” şi-a cerut iubita de soţie: “Dacă nu câştigam, nu era momentul!”. Video

, graţie golului marcat în prelungiri de Rivaldinho. Echipa lui Mirel Rădoi a evitat un nou rezultat nefast în ultimele clipe ale meciului şi, graţie victoriei obţinute, pe “Ion Oblemenco” a avut loc şi un moment emoţionant la final.

Moment inedit la finalul meciului Craiova – Petrolul 2-1! George Cîmpanu şi-a cerut iubita de soţie

George Cîmpanu, autorul primului gol, a scos inelul în timp ce era pe teren şi şi-a cerut de soţie iubita aflată în tribune. Momentul a fost pregătit înaintea meciului, pe ecranele stadionului fiind afişată cererea în căsătorie.

Denisa a spus “Da” şi a izbucnit în lacrimi, fiind emoţionată de gestul iubitului. Fanii prezenţi în tribune şi jucătorii au aplaudat momentul, care a fost surprins şi de reporterii FANATIK aflaţi pe “Ion Oblemenco”.

George Cîmpanu: “Dacă nu câştigam, nu era momentul”

La flash interviu, George Cîmpanu a declarat că cererea în căsătorie a fost condiţionată de victoria Craiovei. Astfel că, dacă nu venea golul lui Rivaldinho, fotbalistul mai trebuia să amâne momentul:

“Sunt nişte lucruri emoţionante. Mă bucur că am făcut pasul ăsta. Avem şi un copil, trebuia să o cer de soţie. Am vorbit şi cu mister, am zis că dacă vom câştiga, o cer de soţie. Dacă nu câştigam, nu era momentul. Cu atât mai mult mă bucur că am şi marcat.

Eu sunt încrezător că nu vom mai ceda puncte de acum încolo. Mă bucur că am câştigat cele 3 puncte. Toată lumea a fost nervoasă, rufele se spală în familie şi totul este bine. Sper că am făcut un pas important, că am revenit de la 0-1.

Promitem şi încercăm ca la fiecare meci să nu dezamăgim suporterii”, a declarat George Cîmpanu la finalul confruntării.

VIDEO cu momentul în care George Cîmpanu şi-a cerut iubita de soţie:

U Craiova, victorie în minutul 90+1!

Universitatea Craiova a fost condusă de Petrolul după ce Irobiso l-a învins pe Arlauskis în minutul 58 al meciului. Oltenii au revenit în ultimul sfert de oră. Cîmpanu a egalat după o minge respinsă în faţă de Vîlceanu, în minutul 76. .

Oltenii sunt pe locul cinci în campionat cu 21 de puncte obţinute. Pentru Mirel Rădoi este o victorie importantă, în condiţiile în care vine după discursul dur prin care şi-a atacat jucătorii, la finalul meciului din etapa trecută cu FC Argeş, scor 0-1.

