Moment înfiorător. Un turist e atacat de un leu, după ce îi întrerupe masa. Cum s-a terminat totul

Un moment înfiorător a fost surprins de camera unui telefon mobil.

Un turist e atacat de un leu, după ce îi întrerupe masa

Un bărbat a trecut prin clipe de coșmar pentru că a încercat să surprindă câteva imagini cu un animal. Acest turist aproape este sfâșiat de un leu, care se ridică din locul în care se afla atunci când îi simte prezența.

Animalul sălbatic se arată deranjat de faptul că este filmat în timp ce mănâncă. Se pare că vizitatorul nu a luat în calcul faptul că se află în mediul în care trăiesc aceste creaturi. S-a apropiat mult prea mult, dând dovadă de mult curaj.

Îndrăzneala sa putea să se termine prost pentru că animalul „se activează”. Din păcate, înaintează foarte mult, riscând să fie devorat. Oamenii care stau pe margine îi sar în ajutor și încearcă să facă multă gălăgie.

Apoi, turistul se îndepărtează ușor cu spatele, dar nu renunță deloc la filmarea sa. E atacat de leu pentru că îi întrerupe masa, însă asta nu-l împiedică sub nicio formă să închidă camera telefonului mobil pe care-l ține strâns în mână. Vezi filmarea .

Turist ucis de leu, în safari

Turistul care a fost atacat de un leu, după ce îi întrerupe masa, a scăpat nevătămat. Din păcate, aceasta nu este singura situație în care oamenii cad pradă animalelor sălbatice. În urmă cu câteva luni o persoană a fost ucisă de o felină puternică.

Această persoană se afla într-un complex de corturi de lux, într-o regiune izolată din nord-vestul Namibiei. Bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost atacat în momentul în care a ieșit din cort pentru a merge la toaletă.

Oamenii care au fost prezenți în camping la acea oră au reușit să gonească animalul, dar nu s-a mai putut face nimic pentru turist. Acesta a fost declarat mort de cadrele medicale, lucru care a dus la deschiderea unei anchete.

Poliția „se duce la faţa locului şi se va desfăşuta o anchetă aprofundată”, a declarat purtătorul de cuvânt Elifas Kuwinga, scrie .

Curiozități despre leu, cunoscut drept regele junglei

Leul este unul dintre cele mai mari animale de pe pământ. Oamenii de știință transmit că acesta este cunoscut drept regele junglei pentru că s-a născut într-o familie regală. Concret, este descendent al unor monștri sacri, cum ar fi leul din Nemees sau Simba.

A primit această titulatură și pentru că a avut parte de o educație înaltă. În perioada în care maimuțele abia învățau cum să se despăducheze unele pe altele, acest animal sălbatic studia mediul înconjurător. În general, este caracterizat de putere și curaj.

Mai mult, creatura este asociată cu regalitatea. În Egiptul Antic oamenii aveau o mare stimă pentru leu datorită forței și ferocității sale. Leii erau văzuți ca niște zeități de război. În plus, capul de leu apare în numeroase piese de artă încă din cele mai vechi timpuri.

Femelele care fac parte din aceeași turmă se împerechează aproximativ în același timp. Mamele cresc singure puii în primele șase săptămâni de viață al acestora, departe de celelalte animale. Ulterior, se alătură din nou turmei.

Ce consumă leul

Leul este un animal sălbatic care adoră să vâneze. Se hrănește cu animale mari, printre care se numără antilope, zebre, porci, rinoceri, hipopotami și gnu. Leii care trăiesc în Asia consumă și alte viețuitoare, cum ar fi bivoli, capre, chital și sambar.

Cercetătorii au descoperit faptul că leul poate ucide animale care cântăresc până la 500 de kg. În schimb, leul este cunoscut și pentru că vânează animale mai mici. Consumă șoareci și păsări atunci când apar aceste posibilități de hrană.

În momentul în care își ucide prada se folosește de fălcile puternice. Acestea au rolul de a rupe gâtul animalului sau pentru a-l sugruma până la moarte. Dacă este vorba de un animal mai mare, atunci leul sare în spatele lui pentru a-l pune la pământ.