Moment ireal la Cupa Africii pe Națiuni! Aproape de o accidentare fatală după ce a marcat în prelungiri

De departe, cele mai inedite momente sunt întâlnite la Cupa Africii pe Națiuni. Nici ediția din 2025 nu este lipsită de astfel de întâmplări, iar un jucător a scăpat ca prin urechile acului de o accidentare teribilă.
Primul meci al zilei de luni, 22 decembrie, a fost cel în care naționala statului Mali a întâlnit Zambia, în prima etapă a Grupei A de la Cupa Africii pe Națiuni. Prima repriză s-a încheiat fără gol, după ce malienii au ratat o lovitură de la 11 metri prin El Bilal Toure (42).
În ciuda penalty-ului irosit, naționala din Mali a deschis scorul prin Lassine Sinayoko (61) și se îndrepta spre o victorie la limită, dar zambienii nu au renunțat și au reușit egalarea prin Patson Daka (90+2).
Atacantul de 27 de ani al lui Leicester City a vrut să sărbătorească reușita cu un salt pe spate, dar a fost aproape de o accidentare stupidă. Daka a aterizat direct în gât și a rămas întins pe gazon spre îngrijorarea tuturor celor prezenți pe stadion. Până la urmă, fotbalistul s-a ridicat și s-a bucurat alături de coechipieri.
Nu mai puțin de 7 jucători care evoluează în SuperLiga sunt prezenți la Cupa Africii pe Națiuni. Cei mai mulți fotbaliști, trei, provin de la campioana FCSB: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin) și Baba Al Hassan (Uganda).
Ceilalți jucători din campionatul României care vor evolua la turneul final din Africa sunt Elio Capradossi (Uganda / U Cluj), Devis Epassy (Camerun / Dinamo), Yohann Roche (Benin / Petrolul) și Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială / FC Argeș).
În prima fază a Cupei Africii pe Națiuni, cele 24 de echipe calificate au fost împărțite în 6 grupe. Componența acestora arată astfel:
Formațiile clasate pe primele două poziții în fiecare grupă se vor califica în optimile de finală, acestora urmând să li se alăture cele mai bune 4 reprezentative de pe locul 3. Din această fază vor fi partide eliminatorii, cu prelungiri și lovituri de departajare în caz de nevoie.