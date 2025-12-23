Moment ireal la Cupa Africii pe Națiuni! Aproape de o accidentare fatală după ce a marcat în prelungiri

ADVERTISEMENT

De departe, cele mai inedite momente sunt întâlnite la Cupa Africii pe Națiuni. Nici ediția din 2025 nu este lipsită de astfel de întâmplări, iar un jucător a scăpat ca prin urechile acului de o accidentare teribilă.

La un pas de o accidentare stupidă la Cupa Africii pe Națiuni

Primul meci al zilei de luni, 22 decembrie, a fost cel în care naționala statului Mali a întâlnit Zambia, în prima etapă a Grupei A de la . Prima repriză s-a încheiat fără gol, după ce malienii au ratat o lovitură de la 11 metri prin El Bilal Toure (42).

În ciuda penalty-ului irosit, naționala din Mali a deschis scorul prin Lassine Sinayoko (61) și se îndrepta spre o victorie la limită, dar zambienii nu au renunțat și au reușit egalarea prin Patson Daka (90+2).

Atacantul de 27 de ani al lui Leicester City a vrut să sărbătorească reușita cu un salt pe spate, dar a fost aproape de o accidentare stupidă. Daka a aterizat direct în gât și a rămas întins pe gazon spre îngrijorarea tuturor celor prezenți pe stadion. Până la urmă, fotbalistul s-a ridicat și s-a bucurat alături de coechipieri.

Patson Daka tried doing a backflip, after scoring the equalizer for Zambia against Mali at the 2025 AFCON, but ended up hurting his neck. — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone)

7 jucători din SuperLiga sunt la Cupa Africii pe Națiuni

Nu mai puțin de 7 jucători care evoluează în SuperLiga sunt prezenți la Cupa Africii pe Națiuni. Cei mai mulți fotbaliști, trei, provin de la campioana FCSB: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin) și .

Ceilalți jucători din campionatul României care vor evolua la turneul final din Africa sunt Elio Capradossi (Uganda / U Cluj), Devis Epassy (Camerun / Dinamo), Yohann Roche (Benin / Petrolul) și Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială / FC Argeș).

Cum arată grupele și care este sistemul

În prima fază a Cupei Africii pe Națiuni, cele 24 de echipe calificate au fost împărțite în 6 grupe. Componența acestora arată astfel:

Grupa A: Maroc, Mali, Zambia, Insulele Comore

Grupa B: Egipt, Africa de Sud, Zimbabwe, Angola

Grupa C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania

Grupa D: Senegal, RD Congo, Benin, Botswana

Grupa E: Algeria, Burkina Faso, Sudan, Guineea Ecuatorială

Grupa F: Coasta de Fildeș, Gabon, Camerun, Mozambic

Formațiile clasate pe primele două poziții în fiecare grupă se vor califica în optimile de finală, acestora urmând să li se alăture cele mai bune 4 reprezentative de pe locul 3. Din această fază vor fi partide eliminatorii, cu prelungiri și lovituri de departajare în caz de nevoie.