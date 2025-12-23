Sport

Moment ireal la Cupa Africii pe Națiuni! Aproape de o accidentare fatală după ce a marcat în prelungiri

Cupa Africii pe Națiuni a început, iar momentele incredibile au și apărut. Un fotbalist a fost la un pas de o accidentare groaznică după ce a marcat un gol decisiv.
Traian Terzian
23.12.2025 | 06:30
Moment ireal la Cupa Africii pe Natiuni Aproape de o accidentare fatala dupa ce a marcat in prelungiri
Patson Daka, aproape de o accidentare teribilă la Cupa Africii pe Națiuni. Sursă foto: Marca
ADVERTISEMENT

De departe, cele mai inedite momente sunt întâlnite la Cupa Africii pe Națiuni. Nici ediția din 2025 nu este lipsită de astfel de întâmplări, iar un jucător a scăpat ca prin urechile acului de o accidentare teribilă.

La un pas de o accidentare stupidă la Cupa Africii pe Națiuni

Primul meci al zilei de luni, 22 decembrie, a fost cel în care naționala statului Mali a întâlnit Zambia, în prima etapă a Grupei A de la Cupa Africii pe Națiuni. Prima repriză s-a încheiat fără gol, după ce malienii au ratat o lovitură de la 11 metri prin El Bilal Toure (42).

ADVERTISEMENT

În ciuda penalty-ului irosit, naționala din Mali a deschis scorul prin Lassine Sinayoko (61) și se îndrepta spre o victorie la limită, dar zambienii nu au renunțat și au reușit egalarea prin Patson Daka (90+2).

Atacantul de 27 de ani al lui Leicester City a vrut să sărbătorească reușita cu un salt pe spate, dar a fost aproape de o accidentare stupidă. Daka a aterizat direct în gât și a rămas întins pe gazon spre îngrijorarea tuturor celor prezenți pe stadion. Până la urmă, fotbalistul s-a ridicat și s-a bucurat alături de coechipieri.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

7 jucători din SuperLiga sunt la Cupa Africii pe Națiuni

Nu mai puțin de 7 jucători care evoluează în SuperLiga sunt prezenți la Cupa Africii pe Națiuni. Cei mai mulți fotbaliști, trei, provin de la campioana FCSB: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin) și Baba Al Hassan (Uganda).

ADVERTISEMENT
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Digisport.ro
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”

Ceilalți jucători din campionatul României care vor evolua la turneul final din Africa sunt Elio Capradossi (Uganda / U Cluj), Devis Epassy (Camerun / Dinamo), Yohann Roche (Benin / Petrolul) și Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială / FC Argeș).

Cum arată grupele și care este sistemul

În prima fază a Cupei Africii pe Națiuni, cele 24 de echipe calificate au fost împărțite în 6 grupe. Componența acestora arată astfel:

ADVERTISEMENT
  • Grupa A: Maroc, Mali, Zambia, Insulele Comore
  • Grupa B: Egipt, Africa de Sud, Zimbabwe, Angola
  • Grupa C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania
  • Grupa D: Senegal, RD Congo, Benin, Botswana
  • Grupa E: Algeria, Burkina Faso, Sudan, Guineea Ecuatorială
  • Grupa F: Coasta de Fildeș, Gabon, Camerun, Mozambic

Formațiile clasate pe primele două poziții în fiecare grupă se vor califica în optimile de finală, acestora urmând să li se alăture cele mai bune 4 reprezentative de pe locul 3. Din această fază vor fi partide eliminatorii, cu prelungiri și lovituri de departajare în caz de nevoie.

Cupa Africii 2025. Mario Marinică, răpus în prelungiri de vedeta Salah. Egiptul, ”remontada”...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Mario Marinică, răpus în prelungiri de vedeta Salah. Egiptul, ”remontada” în fața micuței Zimbabwe
Dorinel Munteanu, primul transfer la FC Hermannstadt. Fostul jucător al Universității Craiova a...
Fanatik
Dorinel Munteanu, primul transfer la FC Hermannstadt. Fostul jucător al Universității Craiova a fost prezentat oficial
Episod uluitor de la ședința tehnică a derby-ului FCSB – Rapid 2-1. „Vrem...
Fanatik
Episod uluitor de la ședința tehnică a derby-ului FCSB – Rapid 2-1. „Vrem să-i mulțumim lui FCSB că a pregătit sărbătoarea pentru noi”. Ce s-a întâmplat după meci
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cinci oameni-cheie ar fi orchestrat arestarea lui Gică Popescu: ”E caz unic”. Mircea...
iamsport.ro
Cinci oameni-cheie ar fi orchestrat arestarea lui Gică Popescu: ”E caz unic”. Mircea Sandu l-ar fi avertizat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!