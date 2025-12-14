Sport

Moment istoric! Handbalista Rapidului și fosta jucătoare de la Baia Mare s-au retras imediat după finala mică a CM 2025

Două jucătoare ale Olandei cu meciuri în Liga Florilor au spus adio echipei naționale, după Campionatul Mondial din 2025. Handbalistele au încheiat turneul cu un moment trist
Cristian Măciucă
14.12.2025 | 17:25
Moment istoric! Handbalista Rapidului și fosta jucătoare de la Baia Mare s-au retras imediat după finala mică a CM 2025.
Estavana Polman (33 de ani) și Lois Abbingh (33 de ani), două dintre cele mai importante handbaliste ale Olandei din ultima generație, s-au retras din echipa națională. Finala mică de la CM 2025, cu Franța, a fost ultimul lor meci.

Estavana Polman și Lois Abbingh s-au retras de la naționala de handbal a Olandei

Campionatul Mondial de handbal feminin, desfășurat în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie, a fost ultimul turneu final pentru Estavana Polman și Lois Abbingh. Federația Olandeză de Handbal a făcut anunțul încă dinaintea competiției din Germania și Olanda.

Polman și Abbingh nu își vor încheia de tot cariera de handbaliste. Ele vor continua să joace pentru echipele lor de club, Polman la Rapid, iar Abbingh la Borussia Dortmund. Interul stânga batav a evoluat și în România, în perioada 2014-2016, la HCM Baia Mare. În schimb, Polman e legitimată la Rapid din anul 2022 și este iubita fostului mare fotbalist Rafael van der Vaart.

Din nefericire pentru cele două handbaliste olandeze, ultimul meci la prima reprezentativă s-a terminat cu un rezultat trist. Selecționata condusă de Henrik Signell a pierdut finala mică de la Campionatul Mondial, scor 31-33, în prelungiri, cu Franța.

Polman și Abbingh și-au luat la revedere de la fanii olandezi

Înainte de începerea turneului final, Estavana Polman și Lois Abbingh și-au luat la revedere de la fanii echipei naționale. „Dragi fani, toate lucrurile bune ajung la un final. Am marcat multe goluri, am dat nenumărate pase decisive și am scris istorie.

Un titlu mondial, participarea la Jocurile Olimpice, multiple medalii. Tot ceea ce visam a devenit realitate. Am trecut prin momente excelente și prin momente dificile. Toate din dragoste pentru jocul care ne-a purtat peste tot.

Sportul care ne-a dăruit prietenii pentru o viață. Iar oriunde am mers, voi ați fost acolo, fanii, îmbrăcați în portocaliu. Să ne susțineți în momente bune și în momente grele.

Acum a sosit timpul pentru capitolul nostru final. Sfârșitul unei cărți frumoase, scrise în portocaliu. Jucând pentru roșu, alb și albastru”, a fost mesajul transmis de Polman și Abbingh.

