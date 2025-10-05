Sport

Moment istoric în fotbalul mare. Echipa unui sat e virtual campioană înaintea unor formații cu rezonanță europeană

Suedezii de la Mjallby se pot bucura azi de primul titlul din istoria lor, consemnând cea mai mare surpriză a competiției țării din nordul îndepărtat al Europei
Catalin Oprea
05.10.2025 | 09:07
Moment istoric in fotbalul mare Echipa unui sat e virtual campioana inaintea unor formatii cu rezonanta europeana
Mjallby este in proportie de 99,99 la suta campioana Suediei FOTO instagram

Mjallby a dat lovitura în campionatul Suediei. A câștigat aseară cu 2-0, pe teren propriu, contra celor de la Elfsborg și este campioană în proporție de 99,99 la sută. Dacă IFK Goteborg nu pierde azi cu Hammarby, cei de la Mjalbby pot deschide șampania.

Mjallby e 99,99 la sută campioana Suediei

Succesul echipei suedeze este o poveste remarcabilă în fotbalul mare. O echipă cu buget net inferior granzilor Malmo sau IFK Goteborg s-a dovedit o nucă extrem de tare în dificilul campionat suedez.

Mjallby este asociată unui sătuc de aproximativ 1100 de locuitori, situat pe coasta de sud a Suediei. Hällevik aparține municipalității Sölvesborg, care nu numără nici ea mai mult de 9.000 de locuitori.

Căpitanul naționalei Pakistanului, una dintre vedete lui Mjallby

Echipa e formată în general din fotbaliști locali, crecuți în provincia din sudul Suediei, aflată la malul Mării Baltice. N-ar niciun fotbalist la naționala lui Isak, iar vedetele locale sunt și ele nume surprinzătoare.

Abdullah Iqbaleste căpitanul echipei Pakistanului, o echipă aflată pe locul 199 în clasamentul FIFA. Unul dintre golgheteri e Abdoulie Manneh, un gambian de 20 de ani, adus anul trecut din țara natală.

Mjallby are o singură înfrângere în acest sezon

Iar cel mai valoros fotbalist din lot, conform transfermarkt, este Elliot Stround, un mijlocaș de 23 de ani, cotat la 2,5 milioane de euro. Tot lotul echipei cumulează 16,85 milioane de euro.

Mjallby are în acest sezon 63 de puncte, obținute din 19 victorii și șase egaluri. Echipa mai are nevoie de cinci puncte din ultimele patru meciuri pentru a bate recordul ligii de 67 de puncte, deținut de Malmö.

Cei de la Mjallby au suferit un singur eșec, 1-2 cu AIK Stockholm, într-un meci disputat pe 11 mai. În același timp, virtuala campioană a Suediei are cea mai bună apărare (17 goluri primite) și al doilea număr de goluri marcate (47).

Campioana Suediei, direct în turul II preliminar al Ligii Campionilor

Fondat în 1939, clubul nu a câștigat niciodată un trofeu și a jucat, de obicei, în ligile regionale ale Suediei. Mjallby joacă meciurile de acasă pe stadionul Strandvallen, cu o capacitate de 6.000 de locuri, situat în vecinătate Mării Baltice.

În cazul mai mult decât probabil în care va câștiga titlul, Mjallby va evolua în turul doi preliminar din Liga Campionilor. O competiție în care, dacă va accede în grupa unică, va putea da piept cu monștri sacri ai Europei.

