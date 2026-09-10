Moment istoric în PSG – Slovan Bratislava! Premieră absolută în istoria Champions League cu Yaya Toure în prim-plan

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Yaya Toure a reușit performanța de a deveni primul antrenor african care conduce o echipă în faza ligii din UEFA Champions League, ca și antrenor la Slovan Bratislava. Cu toate că echipa sa a pierdut fără drept de apel, scor 1-6, performanța sa rămâne la fel de impresionantă.

Yaya Toure este primul african din istorie care ajunge în această fază din UEFA Champions League cu o echipă

Performanța sa este cu atât mai remarcabilă cu cât tehnicianul în vârstă de 43 de ani se află la prima sa experiență ca antrenor principal la nivel de seniori. Toure a fost numit antrenorul lui Slovan în luna iunie și a avut rapid impact, conducând echipa prin trei tururi preliminare până în elita fotbalului european.

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, după care a trecut de suedezii de la Mjallby și, în cele din urmă, de Celje, în ultima rundă a play-off-ului. Cristian Martinez a înscris în minutul 100 golul care i-a oferit echipei lui Toure avantajul decisiv și calificarea în faza ligii.

Performanța lui Toure depășește precedentul reper stabilit de antrenorul nigerian Ndubuisi Egbo, care a condus formația albaneză KF Tirana în preliminariile Champions League în 2020, fără însă să reușească să ducă echipa în faza principală a competiției. Fostul mijlocaș al Barcelonei și al lui Manchester City, câștigător al Champions League cu Barcelona în 2009, va avea acum ocazia să înfrunte de pe banca tehnică unele dintre cele mai puternice cluburi din Europa.

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Slovan Bratislava a pierdut fără drept de apel în deplasarea de la Paris, scor 1-6, însă recordul lui Toure rămâne în picioare

: formația slovacă a jucat, în deplasare, împotriva deținătoarei trofeului, Paris Saint-Germain și a pierdut 1-6. PSG încearcă să câștige Champions League pentru al treilea sezon consecutiv, după triumfurile din 2025 și 2026.

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Chiar și în aceste condiții, pentru Toure, partida marchează revenirea imediată într-o competiție pe care a cucerit-o ca jucător, însă de această dată de pe marginea terenului, în postura de antrenor african care a scris istorie.