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Moment istoric în timpul Campionatului Mondial! SUA și Iran au ajuns la un acord chiar când naționala de la Teheran ajungea pe tărâm american: mesajul transmis de Donald Trump

S-a scris istorie chiar în timpul Campionatului Mondial de fotbal din SUA, Canada și Iran! Americanii au ajuns la un acord cu Iranul pentru încetarea războiului: prima reacție a lui Donald Trump
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.06.2026 | 01:11
Moment istoric in timpul Campionatului Mondial SUA si Iran au ajuns la un acord chiar cand nationala de la Teheran ajungea pe taram american mesajul transmis de Donald Trump
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Moment istoric în timpul Campionatului Mondial! SUA și Iran au ajuns la un acord. Foto: Hepta
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SUA și Iran au ajuns la un acord pentru încetarea războiului și, implicit, în sensul deblocării situației din Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce naționala de la Teheran a ajuns pe tărâm american în perspectiva meciului ei de debut de la Campionatul Mondial, cu Noua Zeelandă, programat să se dispute marți, 16 iunie, de la ora României 04:00, pe „SoFi Stadium” din Inglewood, California.

Acord între SUA și Iran pentru încetarea războiului. Anunțul făcut de Donald Trump

Înțelegerea a fost anunțată inițial de către premierul din Pakistan, stat care s-a implicat activ în ultima perioadă în medierea acestei dispute. La scurt timp, președintele american Donald Trump a confirmat, prin intermediul unui mesaj scurt postat pe propria sa rețea de socializare, Truth Social. Cu această ocazie, el a ținut în mod special să sublinieze că urmează ca în scurt timp criza petrolului la nivel internațional să se rezolve:

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„Înțelegerea cu Republica Islamică a Iranului este acum completă. Felicitări tuturor. Autorizez acum în totalitate deschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz și, în același timp, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale instituite acolo de Statele Unite. Nave ale lumii, porniți motoarele, lăsați petrolul să curgă!”. 

Înțelegerea a fost făcută la scurt timp după ce naționala Iranului a ajuns în SUA în contextul meciurilor de la Campionatul Mondial

După cum s-a notat anterior, acest moment fără îndoială extrem de important pentru întreaga planetă s-a consemnat la scurt timp după ce delegația naționalei din Iran a aterizat pe teritoriul SUA. Chiar dacă meciurile iranienilor din faza grupelor urmează să se joace în Statele Unite, s-a stabilit de ceva timp ca baza lor de pregătire să fie stabilită în Mexic, la Tijuana, foarte aproape de granița dintre cele două state.

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Ulterior, s-a speculat că ar urma chiar ca și partidele naționalei de la Teheran să fie mutate în țara vecină. În cele din urmă, în ultimele zile abia, s-a renunțat la această chestiune și s-a optat în schimb ca jocurile să se desfășoare totuși în cele din urmă în SUA, cu condiția ca iranienii să vină în această țară doar în zilele meciurilor, iar ulterior să plece înapoi în Mexic imediat după încheierea partidelor. Chiar și în acest context, americanii tot au luat măsuri cu totul speciale de securitate în jurul hotelului din Manhattan Beach în care s-au cazat cei din Iran. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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