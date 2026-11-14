Moment istoric la Manchester United! O femeie va face parte din staff-ul lui Pochettino. Galerie foto

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Manchester United ar putea avea parte de o premieră importantă în istoria clubului. Silvia Tuya, specialistă în pregătire fizică din staff-ul naționalei Statelor Unite, este așteptată să îl urmeze pe pe Old Trafford și să devină astfel prima femeie care face parte din staff-ul tehnic al primei echipe masculine a „diavolilor roșii”. Mutarea vine odată cu instalarea antrenorului argentinian pe banca formației engleze, iar aceasta nu ar urma să fie singura persoană din actualul staff al americanilor care îl va însoți pe noul tehnician.

Cine este Silvia Tuya, femeia care poate scrie istorie la Manchester United! Are doctorat în știința sportului

Silvia Tuya Vinas are 46 de ani și este specialistă în pregătire fizică și condiționare sportivă. Aceasta a intrat în echipa lui Mauricio Pochettino în octombrie 2024, când tehnicianul argentinian a preluat conducerea naționalei Statelor Unite. Responsabilitatea sa principală este pregătirea fizică a jucătorilor, prin programe de forță și condiționare, astfel încât aceștia să poată face față solicitărilor din fotbalul de performanță.

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Ea are un doctorat în știința sportului și o experiență profesională care îmbină activitatea practică și cea academică. Înainte de colaborarea cu Pochettino, a lucrat la FC Levante Badalona, formație din prima ligă feminină a Spaniei. De asemenea, a predat la Institutul Național de Educație Fizică din Catalunia, instituție asociată Universității din Barcelona.

Prezența sa în staff-ul naționalei masculine a Statelor Unite a reprezentat deja o premieră: Silvia a fost prima femeie înregistrată oficial ca membră a unei echipe tehnice din istoria primei reprezentative americane. Dacă mutarea la Manchester United se va concretiza, aceasta va deschide un nou capitol și în fotbalul englez, într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi ale lumii.

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Mauricio Pochettino nu vine singur la Manchester United! Cei cinci oameni pe care îi aduce din staff-ul naționalei SUA

Silvia Tuya nu este singura persoană pe care Mauricio Pochettino intenționează să o aducă pe Old Trafford. Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, antrenorul argentinian va fi însoțit de un grup de cinci colaboratori cu care a lucrat în proiectul naționalei Statelor Unite. Printre aceștia se numără Jesus Perez, principalul său secund, Miguel D’Agostino, Toni Jimenez, antrenorul portarilor, și propriul fiu, Sebastiano Pochettino, specialist în știința sportului.

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🚨 JUST IN: Mauricio Pochettino is set to bring his usual backroom team to Manchester United: – Jesús Pérez

– Miguel D’Agostino

– Toni Jiménez

– Sebastiano Pochettino

– Sílvia Tuyà #MUFC [@TimesSport] https://t.co/AFP9qq5DXw — mufcmpb (@mufcMPB)

Jesus Perez este unul dintre cei mai vechi colaboratori ai tehnicianului, relația profesională dintre cei doi începând încă din 2009, la Espanyol. Ulterior, acesta l-a urmat la Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain, Chelsea și naționala SUA. Miguel D’Agostino a fost inițial analist și scouter, înainte să devină unul dintre oamenii de încredere ai antrenorului. Toni Jimenez, fost portar și medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 1992 alături de Spania, s-a ocupat de pregătirea goalkeeperilor în toate proiectele importante ale lui Pochettino.

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Sebastiano Pochettino completează grupul. Fiul antrenorului lucrează în domeniul științei sportului și s-a alăturat staff-ului tatălui său încă din perioada Tottenham, în 2016. Experiența sa vizează pregătirea fizică, monitorizarea efortului și recuperarea jucătorilor. Astfel, Pochettino ar urma să își construiască noua echipă tehnică la Manchester în jurul unor oameni cu care are deja o relație profesională consolidată.

Mauricio Pochettino, noul antrenor al lui Manchester United! Contract până în 2029 și debut pe Anfield

Venirea lui Mauricio Pochettino reprezintă o schimbare majoră pentru , care a decis să se despartă de Michael Carrick după un început foarte slab de sezon. Argentinianul a fost ales pentru a redresa situația echipei și a semnat un contract valabil până în vara anului 2029, potrivit informațiilor din presa britanică. Acesta va începe oficial activitatea la Manchester pe 18 noiembrie, după ce va conduce naționala Statelor Unite în ultimele două partide programate înaintea plecării.

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Primul meci al lui Pochettino pe banca „diavolilor roșii” este unul extrem de dificil: deplasarea de pe Anfield, împotriva rivalei Liverpool, programată pentru 22 noiembrie. Tehnicianul vine după experiențe importante la Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain și Chelsea, iar ultima sa provocare a fost reprezentativa Statelor Unite, pe care a condus-o inclusiv la Campionatul Mondial din 2026.

Despărțirea de americani a fost una emoționantă pentru antrenor, care a izbucnit în lacrimi în timpul conferinței de presă în care și-a anunțat plecarea. Pochettino a recunoscut că oferta lui Manchester United a fost una greu de refuzat, chiar dacă avea un contract cu federația americană care îl lega de proiect până în 2030. Acum, misiunea sa este să readucă formația de pe Old Trafford în lupta pentru obiective importante, iar noul staff va avea un rol esențial în acest proces.