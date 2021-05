Moment psihologic înaintea finalei Steaua – Barcelona! Decizia care a produs haos în vestiarul catalanilor

Pe 7 mai se împlinesc 35 de ani de când Steaua a învins-o pe Barcelona şi a câştigat Cupa Campionilor Europeni, cel mai important moment din istoria fotbalului românesc. FANATIK îţi prezintă momentul psihologic care a dinamitat şansele catalanilor la cucerirea trofeului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Barcelona trăia la cote maxime zilele premergătoare finalei de la Sevilla, însă liniştea vestiarului, atât de necesară înaintea unui meci crucial, a fost spartă de oficialii clubului. Anunţul acestora era legat de jucătorii care vor veni la echipă din vara lui 1986.

Portarul Barcelonei, principalul fotbalist afectat înaintea finalei cu Steaua

Cu două zile înaintea finalei, pe 5 mai 1986, Mundo Deportivo arunca bomba şi anunţa că vestiarul Barcelonei era pe un butoi de pulbere. Oficialii clubului anunţaseră că Andoni Zubizarreta şi Roberto erau primii jucători transferaţi pentru sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Făcând o paralelă cu accidentul nuclear de la Cernobîl, petrecut pe 26 aprilie 1986, jurnaliştii catalani anunţau existenţa unui “nor radioactiv pe Camp Nou”. Vestea celor două transferuri nu picase prea bine în vestiarul Barcelonei, iar Urruti era principalul fotbalist afectat.

“Urruti este dezgustat de transferul lui Zubizarreta şi ştie deja că nu mai are şanse să fie titular (n.r. din sezonul următor)”, mai titrau jurnaliştii de la Mundo Deportivo. Aceştia prezentau şi posibilul motiv care a stat în spatele deciziei conducerii clubului să facă acest anunţ înaintea finalei.

ADVERTISEMENT

“A părut că oficialii au fost obsedaţi să găsească o plasă de protecţie dacă finala de la Sevilla va fi pierdută. Cele două transferuri sunt un fel de garanţie pentru Nunez (n.r. Josep Lluis Nunez – preşedintele Barcelonei între 1978 şi 2000) şi colegii lui din conducere dacă trofeul va fi ratat. Nu a contat că jucătorii nu au privit cu ochii buni acest anunţ”, nota Mundo Deportivo.

“Aceste ştiri nu ne ajută înaintea finalei de la Sevilla” – Pichi Alonso ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Episod uluitor în Steaua – Barcelona. Ce l-a scandalizat pe antrenorul catalanilor

Dacă vestiarul era pe un butoi de pulbere înaintea meciului, situaţia a fost înrăutăţită de Bernd Schuster, una dintre vedetele Barcelonei. Mijlocaşul neamţ a avut o evoluţie modestă împotriva Stelei, iar Terry Venables a decis să-l schimbe în minutul 85. În loc să rămână alături de echipă, fotbalistul a plecat acasă în timpul finalei, episod rememorat de fostul antrenor al catalanilor în biografia “Born to manage”.

“Schuster a jucat o ultimă carte împotriva clubului, asta în timp ce colegii lui trăiau cu intensitate ultimele minute din timpul regulamentar, apoi anxietatea prelungirilor şi a penalty-urilor. I-am atenţionat pe toţi că trebuie să fie prezenţi în vestiar până la testul anti-doping. Riscam să fim suspendaţi dacă un jucător era ales şi lipsea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am fost foarte nervos când am aflat că după ce l-am scos de pe teren, a mers în vestiar, s-a îmbrăcat şi a plecat acasă. Privind retrospectiv, încă spun că atitudinea lui Schuster ne-a redus şansele. O singură pedeapsă aveam în minte. Să-l suspend timp de un an, cât ar fi putut să fie suspendat clubul de UEFA. Nu l-am mai folosit deloc în ultimul meu sezon”, a dezvăluit Terry Venables în cartea apărută în 2014.