Moment rar cu Zeljko Kopic! Ce a făcut antrenorul lui Dinamo în timpul meciului cu Metalul Buzău

Antrenorul lui Dinamo a fost surprins într-o ipostază rară în meciul din Cupa României Betano cu Metalul Buzău. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe Arcul de Triumf. Kopic nu a scăpat nesancționat!
Alex Bodnariu
05.03.2026 | 20:59
Moment rar cu Zeljko Kopic Ce a facut antrenorul lui Dinamo in timpul meciului cu Metalul Buzau
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic a explodat la Dinamo – moment rar cu antrenorul câinilor! Arbitrul i-a arătat imediat cartonașul galben.
Dinamo și Metalul Buzău și-au măsurat forțele în sferturile de finală ale Cupei României Betano. Zeljko Kopic, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, a fost surprins într-un moment care nu prea îi stă în fire. Tehnicianul câinilor roșii a fost avertizat cu cartonașul galben de arbitru pentru proteste.

Zeljko Kopic, extrem de nervos în Dinamo – Metalul Buzău. Ce s-a întâmplat pe Arcul de Triumf

Prima repriză a meciului de pe Arcul de Triumf dintre Dinamo și Metalul Buzău a fost una neașteptat de echilibrată. Divizionara secundă a rezistat onorabil atacurilor câinilor roșii și chiar și-a creat câteva oportunități bune de a marca. Până la urmă însă, Alex Popa a reușit să deschidă scorul după o fază frumoasă.

Tot în prima repriză a avut loc și un moment ceva mai tensionat. Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a văzut cartonașul galben pentru proteste. Centralul i-a cerut socoteală arbitrului Robert Avram din Pitești după ce acesta l-a avertizat pe jucătorul său, Cristi Mihai, cu un galben.

Zeljko Kopic i-a cerut socoteală arbitrului și a primit cartonașul galben!

Zeljko Kopic a fost de părere că decizia arbitrului a fost una eronată și a început să gesticuleze pe marginea terenului. Camerele l-au surprins pe antrenorul croat extrem de nervos, iar centralul partidei a mers în fața băncii, a scos cartonașul galben din buzunar și i l-a arătat tehnicianului echipei din Ștefan cel Mare.

Zeljko Kopic a explodat la Dinamo – moment rar cu antrenorul câinilor! Arbitrul i-a arătat imediat cartonașul galben. Foto: Captură Prima Sport
Zeljko Kopic a explodat la Dinamo – moment rar cu antrenorul câinilor! Arbitrul i-a arătat imediat cartonașul galben. Foto: Captură Prima Sport

Rareori Zeljko Kopic se plânge de arbitraj. Antrenorul croat este cunoscut drept un tip foarte calm și nu prea intră în schimburi de replici cu centralii jocurilor. Totuși, în duelul cu Metalul Buzău din Cupa României Betano, tehnicianul echipei din Ștefan cel Mare s-a exteriorizat.

