Moment rar la Dinamo – Chindia 5-2. Gestul ultrașilor dinamoviști față de marea rivală

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O veste cutremurătoare a lovit fotbalul românesc și mai ales suflarea rapidistă. Andrei Petrache, fostul fundaș central și căpitan al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, care fusese dat dispărut la începutul lunii octombrie, a fost găsit decedat. Ultrașii lui Dinamo au făcut un gest de solidaritate față de rivali, afișând un mesaj deosebit la meciul cu Chindia.

Mesajul ultrașilor dinamoviști pentru rapidistul decedat

Andrei Petrache era căutat de autorități și de familie după ce fusese văzut ultima dată pe 2 octombrie, în zona Crângași din Capitală. În momentul dispariției, el era îmbrăcat cu un tricou alb, o pereche de pantaloni negri și o geacă neagră cu glugă. Din păcate, eforturile de căutare s-au sfârșit cu o veste tragică, anunțată oficial de clubul la care acesta a scris istorie în ligile inferioare. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a fost găsit decedat, cauza morții sale nefiind încă făcută public. Cel mai înalt nivel atins de Andrei Petrache în cariera sa a fost Liga 4.

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Chiar dacă nu era un fotbalist de notorietate, dispariția sa a provocat multe reacții între suporterii giuleșteni. Chiar și au fost mișcați de această dispariție subită. La meciul disputat de „câini” împotriva Chindiei Târgoviște, , suporterii „alb-roșilor” au ținut să-i aducă un omagiu emoționant lui Andrei Petrache, afișând un mesaj de susținere pentru familia îndurerată și pentru suporterii giuleșteni: „Condoleanțe familiei, capul sus, al Rapidului T2 / Poe n-a plecat, va fi mereu cu voi!”.

ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, mesaj sfâșietor despre decesul lui Andrei Petrache

Fostul său club a publicat un mesaj plin de emoție și durere pe rețelele de socializare, luându-și rămas-bun de la cel care a fost un adevărat lider pe teren și în afara lui. „Un ultim AHOE!…..pentru tine, Poe! Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Ai fost mai mult decât un coleg, ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet.

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Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Fluierul final a venit mult prea devreme, dar zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre. Dumnezeu să te aibă în pază și să ofere familiei tale putere și alinare. Drum lin spre cer, camarade!”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a celor de la ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului.