Sport

Moment rar la Dinamo – Chindia 5-2. Gestul ultrașilor dinamoviști față de marea rivală

Bogdan Ciutacu
28.10.2026 | 21:33
Moment rar la Dinamo Chindia 52 Gestul ultrasilor dinamovisti fata de marea rivala
SPECIAL FANATIK
Ultrașii lui Dinamo, mesaj deosebit pentru rivala Rapid. Care este motivul din spatele banner-ului de la meciul din Cupă cu Chindia. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
Andrei Petrache, fostul fundaș central și căpitan al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, care fusese dat dispărut la începutul lunii octombrie, a fost găsit decedat. Ultrașii dinamoviști au afișat un mesaj special pentru fostul rapidist la meciul din Cupă cu Chindia.
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O veste cutremurătoare a lovit fotbalul românesc și mai ales suflarea rapidistă. Andrei Petrache, fostul fundaș central și căpitan al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, care fusese dat dispărut la începutul lunii octombrie, a fost găsit decedat. Ultrașii lui Dinamo au făcut un gest de solidaritate față de rivali, afișând un mesaj deosebit la meciul cu Chindia.

Mesajul ultrașilor dinamoviști pentru rapidistul decedat

Andrei Petrache era căutat de autorități și de familie după ce fusese văzut ultima dată pe 2 octombrie, în zona Crângași din Capitală. În momentul dispariției, el era îmbrăcat cu un tricou alb, o pereche de pantaloni negri și o geacă neagră cu glugă. Din păcate, eforturile de căutare s-au sfârșit cu o veste tragică, anunțată oficial de clubul la care acesta a scris istorie în ligile inferioare. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a fost găsit decedat, cauza morții sale nefiind încă făcută public. Cel mai înalt nivel atins de Andrei Petrache în cariera sa a fost Liga 4.

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Chiar dacă nu era un fotbalist de notorietate, dispariția sa a provocat multe reacții între suporterii giuleșteni. Chiar și fanii lui Dinamo au fost mișcați de această dispariție subită. La meciul disputat de „câini” împotriva Chindiei Târgoviște, câștigat cu 5-2 în grupele Cupei României, suporterii „alb-roșilor” au ținut să-i aducă un omagiu emoționant lui Andrei Petrache, afișând un mesaj de susținere pentru familia îndurerată și pentru suporterii giuleșteni: „Condoleanțe familiei, capul sus, al Rapidului T2 / Poe n-a plecat, va fi mereu cu voi!”.

ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, mesaj sfâșietor despre decesul lui Andrei Petrache

Fostul său club a publicat un mesaj plin de emoție și durere pe rețelele de socializare, luându-și rămas-bun de la cel care a fost un adevărat lider pe teren și în afara lui. „Un ultim AHOE!…..pentru tine, Poe! Ne luăm rămas-bun de la un prieten drag, fost jucător al echipei noastre și un camarad de nădejde. Ai fost mai mult decât un coleg, ai fost cel mai implicat căpitan al echipei, un lider adevărat și un om care ne-a oferit prietenie, bucurii și amintiri pe care le vom păstra mereu în suflet.

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Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Fluierul final a venit mult prea devreme, dar zâmbetul, bunătatea și amintirea ta vor rămâne vii în inimile noastre. Dumnezeu să te aibă în pază și să ofere familiei tale putere și alinare. Drum lin spre cer, camarade!”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a celor de la ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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