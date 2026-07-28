Moment savuros cu Filipe Coelho înainte de U Craiova – Levski! Răspunsul portughezului a amuzat întreaga sală

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova joacă miercuri seară unul dintre cele mai importante meciuri din ultimii ani, returul cu Levski Sofia, din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Înaintea confruntării de pe „Ion Oblemenco”, Filipe Coelho a transmis un mesaj mobilizator pentru jucători și suporteri, însă a oferit și momentul savuros al conferinței de presă, cu o replică ce a stârnit imediat râsete în sală.

Întrebat de Romanchuk și Assad, Filipe Coelho a destins atmosfera: „Rus + încă 10 jucători!“

Antrenorul Universității Craiova a subliniat încă de la începutul conferinței că returul cu Levski Sofia reprezintă principalul obiectiv al echipei în acest moment și a făcut apel la unitate înaintea duelului decisiv de pe „Ion Oblemenco”. , iar răspunsul său i-a făcut pe cei prezenți să izbucnească în râs.

ADVERTISEMENT

„Este cel mai important meci pentru noi. A fost clar în această săptămână că jocul cu Levski este meciul important. Trebuie să fim la un nivel de top. Noi, ca și echipă, ca și club, ca și suporteri, ca și oraș, trebuie să fim împreună mâine seară.” Apoi, întrebat despre situațiile lui Romanchuk și Assad, Coelho a răspuns zâmbind: „Rus + încă 10 jucători vor juca.”

Coelho ere echilibru și încredere înaintea meciului decisiv cu Levski

Tehnicianul portughez este convins că Universitatea Craiova are forța de a răsturna rezultatul din tur și spune că echipa trebuie să gestioneze perfect presiunea unui meci în care calificarea este în joc. Coelho a evidențiat și rolul pe care îl vor avea suporterii de pe „Ion Oblemenco”, despre care spune că pot face diferența într-o astfel de seară europeană.

ADVERTISEMENT

„Sper ca în 90 de minute să întoarcem rezultatul. În momentul în care meciul începe, pornim de la 0-1. Trebuie să jucăm, să avem un control emoțional foarte bun. 90 de minute sunt suficiente pentru a face lucrurile așa cum trebuie. Vom începe cu ambiție, nu avem nimic de pierdut. Un singur lucru este obligatoriu, ca noi să dăm tot ce se poate în teren. Terenul propriu este cel mai important, fanii sunt cei mai importanți pentru noi. Când s-a încheiat meciul de la Sofia, am simțit că putem obține calificarea mai departe.

ADVERTISEMENT

Normal, trebuie să jucăm foarte bine pentru a reuși acest lucru. Avantajul este că avem fanii noștri și din acest considerent trebuie să fim și mai puternici. Pentru mine este extraordinar că putem juca în Liga Campionilor, un lucru special, o onoare să fiu alături de acești băieți în această competiție. Acum două săptămâni nu eram cei mai buni din lume, așa cum nici acum nu suntem cei mai răi. Îi iubesc pe jucători, ei reprezintă cel mai bun lucru din fotbal“, a mai spus tehnicianul portughez.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, fără patru jucători la antrenamentul oficial înaintea returului cu Levski Sofia

La ultimul antrenament înaintea duelului decisiv cu Levski Sofia, Filipe Coelho nu a avut la dispoziție mai mulți jucători. Unul dintre cei mai importanți absenți a fost Oleksandr Romanchuk, fundașul central ucrainean fiind suspect de ruptură musculară.

Pe lista indisponibililor se află și , iar atacantul palestinian nu a făcut deplasarea la Sofia pentru meciul tur și va rata și confruntarea de miercuri, de acasă. Totodată, Ronaldo Webster, care a acuzat probleme fizice în prima repriză a partidei cu Dinamo, fiind înlocuit la scurt timp după eroarea comisă la golul de 0-2, nu s-a pregătit alături de restul lotului la ședința oficială dinaintea returului.

ADVERTISEMENT

Nu în ultimul rând, antrenorul portughez nu s-a bazat la ședința de pregătire din cursul zilei de marți nici pe un alt fundaș central, tânărul Darius Fălcușan, doar că acesta nu a făcut oricum parte din planurile lusitanului până acum. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate noua destinație a tânărului jucător.