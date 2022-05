Moment scandalos în direct la TV. Ministrul Eduard Novak a refuzat să recite versurile din “Deșteaptă-te, române”. Venise în emisiune să-i apere pe cei care au intonat imnul “Ținutului Secuiesc”! Video

Ministrul Sportului, , a oferit un moment scandalos în direct la TV. Oficialul a refuzat să recite versurile din imnul României: “Deşteaptă-te, române!”, în timpul emisiunii de la B1 TV, în cadrul emisiunii “Selectiv”.

Prezentatorul Dan Bucura i-a propus Ministrului Sportului să recite împreună imnul României: “Deşteaptă-te, române!”. Când i-a venit rândul, Eduard Novak a zâmbit fără să spună nimic, până când Bucura a încheiat strofa.

Apoi, moderatorul a postat secvenţa pe pagina personală de Facebook şi a comentat: „Așa ceva te lasă fără cuvinte… Am 24 de ani de presă, dar una ca asta n-am mai văzut. Vorbim de un ministru al Romaniei!”

Eduard Novak, foarte vocal când trebuia să îi apere pe hocheiştii care au intonat imnul “Ţinutului Secuiesc”

Dacă la imnul României a tăcut, ministrul Eduard Novak a fost foarte vocal în momentul în care a venit rândul să îi apere pe care au intonat imnul aşa-zisului “Ţinut Secuiesc”, considerând că este un scandal creat artificial de politicieni şi oamenii din Federaţie:

„E un scandal care a fost foarte manipulat politic, în primul rând. De ce am reacționat așa târziu? Am vrut să văd reacțiile și ce s-a întâmplat acolo. Acești jucători nu au cântat imnul, doar au stat în fața oamenilor, au ascultat spectatorii.

“Totul poate să provină din sânul Federației. Vor urma niște alegeri acolo”

Unii au adunat câteva like-uri în plus. Au reușit să obțină niște avantaje politice, dar acest lucru trece. Dar ce va fi cu acești sportivi care luptă pentru România? Nu cred că vreun sportiv, Szabó, eu sau Boloni, am simulat ceva când am reprezentat țara.

Sportivii din Harghita care reprezintă 70% din lotul național, au transpirat, luptat, au adus România în eșaloul 2 mondial. E foarte greu… Toate pornesc de la Federație, totul poate să provină din sânul Federației. Vor urma niște alegeri acolo”, a spus Eduard Novak, la B1 TV.

Ministrul Sportului le-a sărit în apărare hocheiştilor imediat după începutul scandalului: “Hocheiștii din echipa naționala nu au cântat Imnul Ținutului Secuiesc”

Anterior, Eduard Novak a sărit în apărarea hocheiştilor şi într-o postare pe Facebook în care a acuzat că scandalul iscat nu este despre imnul secuiesc, ci despre respect:

“Aș vrea să încep prin a felicita sincer jucătorii echipei naționale pentru performanța de a ajunge la Campionatul Mondial. Un lucru trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea: hocheiștii din echipa naționala nu au cântat Imnul Ținutului Secuiesc în locul Imnului României la Campionatul Mondial de Hochei de la Ljubljana.

Regulamentul scrie foarte clar, la asemenea campionate se cântă imnul statului a cărui echipă a câștigat un meci și nu este ca la fotbal unde, la începutul meciului, se ascultă imnul fiecărui stat, reprezentat de echipele naționale care joacă.

“Acest scandal nu este despre Imnul Secuiesc, ci despre lipsa de respect”

După cum bine știm, din păcate, naționala României a pierdut meciul, astfel că, oficial, nu s-a cântat Imnul României, conform regulamentului. În altă ordine de idei: după meci, galeria a început să cânte Imnul Ținutului Secuiesc, urmând ca jucătorii de etnie maghiară să i se alăture.

Acest cântec nu este împotriva României sau a comunității majoritare, ci reprezintă o valoare locală a acelor sportivi, a minorității maghiare din care ei fac parte. Acest scandal nu este despre Imnul Secuiesc, ci despre lipsa de respect”, a scris Novak pe Facebook.