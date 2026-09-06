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Barcelona a controlat clar prima repriză a meciului cu Valencia, fiind în avantaj la pauză, 2-0, însă Hansi Flick a fost nevoit să facă o schimbare după un moment incredibil. Titularizat în premieră de tehnicianul german, Rodri (30 de ani) l-a lovit accidental cu capul în figură pe Eric Garcia (25 de ani), iar fundașul nu a mai putut continua.

Eric Garcia, schimbat în meciul Valencia – Barcelona după ce a fost lovit de coechipierul său, Rodri

În minutul 26 al meciului dintre Valencia și Barcelona, catalanii au beneficiat de o lovitură de colț. În timp ce încerca să se desprindă de un adversar, Rodri s-a întors și l-a lovit accidental pe Eric Garcia cu capul în figură. Fundașul a căzut pe gazon și a început să sângereze, iar acesta nu a mai putut să continue jocul. După 5-0 la Valencia, Barcelona rămâne lider în La Liga, cu punctaj maxim după primele 4 etape.

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În acest context, Hansi Flick a fost nevoit să facă o primă modificare încă din prima repriză, Garcia fiind înlocuit de Jules Kounde. În acel moment, Barcelona conducea cu 2-0 după reușitele semnate de Lamine Yamal și Fermin Lopez. „Decarul” a avut și un gol anulat pentru un offside minuscul, sesizat doar după analiza VAR. Lamine a terminat cu o dublă, Fermin, Raphinha și Pedri au marcat și ei.

Eric Garcia a avut probleme la nas și în sezonul trecut

Spre finalul anului 2025, Eric Garcia a fost nevoit să joace timp de mai multe săptămâni cu o mască, deoarece a avut probleme la nas după o lovitură primită într-un meci din contra celor de la Club Brugge. Lovitura aplicată accidental de Rodri nu a părut a fi foarte puternică, însă Garcia a solicitat schimbarea pentru a evita orice risc.

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Rămâne de văzut care va fi verdictul medicilor cu privire la accidentarea lui Garcia. Până la pauza internațională din a doua parte a lunii septembrie, va mai disputa 4 jocuri: în Champions League contra lui Feyenoord (acasă) și cu Levante (în deplasare), Racing Santander (acasă) și Sevilla (în deplasare) în La Liga.