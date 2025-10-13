Sport

Moment șocant înaintea unui meci din NFL. Vedeta lui Indianapolis Colts a suferit o comoție după o ciocnire cu un coechipier. Video

Unul dintre cei mai importanți jucători de fotbal american a suferit o comoție cerebrală chiar înaintea unei partide din NFL. Ce a pățit vedeta formației Indianapolis Colts.
Traian Terzian
13.10.2025 | 08:55
Vedeta formației Indianapolis Colts a suferit o accidentare teribilă înaintea unui meci din NFL. Sursă foto: NBC Sports

La mai puțin de 5 luni după moartea proprietarului Jim Irsay, franciza Indianapolis Colts a trecut printr-un nou moment dificil. Starul Charvarius Ward a suferit o accidentare teribilă la încălzirea dinaintea unei întâlniri din NFL.

Vedeta lui Indianapolis Colts s-a ciocnit pe teren de un coechipier

Cu puțin timp înaintea meciului de duminică, 12 octombrie, împotriva lui Arizona Cardinals, oficialii de la Indianapolis Colts au dezvăluit că jucătorii Anthony Richardson și Charvarius Ward au suferit accidentări la încălzire.

În timp ce problema lui Richardson a fost descrisă ca un incident bizar la ochi care a implicat întinderea benzilor elastice, cea a lui Ward a fost cu adevărat uluitoare, acesta ciocnindu-se violent cu unul dintre colegii săi.

În timp ce urmărea o minge la încălzire, vedeta celor de la Indianapolis Colts s-a ciocnit brutal de unul dintre coechipierii săi. Charvarius Ward s-a prăbușit pe gazon și a rămas întins câteva momente bune, în timp ce colegii săi și staff-ul tehnic s-au dus rapid să vadă care este situația.

După o perioadă, jucătorul s-a ridicat în șezut, dar se vedea clar că este comoționat serios. În cele din urmă, având un prosop pe față pentru a nu i se vedea grimasele, Ward a fost ajutat de două persoane din staff să părăsească terenul.

Reacții virulente ale fanilor după accidentarea lui Charvarius Ward

Accidentarea teribilă suferită de Charvarius Ward a devenit imediat virală pe rețelele de socializare. Fanii au luat foc când au văzut imaginile halucinante și și-au exprimat frustrările față de tight end-ul echipei Colts, cel de care s-a ciocnit starul lui Indianapolis.

”Tight end-ul a avut tot timpul din lume să-l evite, ce naiba”, ”Cum naiba se întâmplă asta, frate?”, ”Care Tight end? Trebuie să știu pe cine să urăsc acum” sau ”Ce voia să facă Tight End-ul???”, au fost câteva comentarii în mediul online.

Accidentare șocantă în presezonul din NFL

În urmă cu doar 2 luni, lumea fotbalului american a fost zguduită de o altă accidentare teribilă. În timpul partidei Atlanta Falcons și Detroit Lions, din presezonul NFL, jucătorul oaspeților Morice Norris a fost scos cu ambulanța de pe teren.

Fotbalistul lui Detroit a suferit o accidentare teribilă la nivelul gâtului, după ce a a fost lovit cu genunchiul în cap de adversarul său Nathan Carter și a rămas întins pe gazon. Norris a fost transportat de urgență la spital, iar jocul a fost oprit definitiv.

