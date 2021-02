Moment șocant la Românii au talent. Un concurent era să ia foc pe scenă. Reacția juraților

Un moment șocant a avut loc în ultima ediție a show-lui „Românii au talent”. Unul dintre concurenți a fost la un pas de a lua foc pe scenă. Jurații au fost îngroziți de scena respectivă.

Muy Moi Show a încercat să impresioneze audiența printr-un dans care îmbina și elemente de contorsionism. Bărbatul s-a jucat cu focul la propriu.

La un punct, flacăra nu a fost controlată și a cuprins o porțiune din pantalonii tânărului. Un membru al staff-ului a venit pentru a-l ajuta, dar omul reușise deja să rezolve problema.

Tânărul a zâmbit, dorind să asigure pe toată lumea că are situația sub control. Momentul a fost unui care i-a înspăimântat pe jurați. Aceștia au privit îngroziți întreaga scenă.

Cu toate acestea, membrii juriului au fost impresionați de numărul spectaculos prezentat de tânărul de origine spaniolă. Acesta a mers mai departe în competiție, primind patru „Da”.

Totuși, reacțiile jurațiilor au fost unele pe măsură, aceștia au mărturisit că s-au speriat serios. „Mi-a înghețat sângele în vene, a fost minunat, dar m-am cam speriat”, a recunoscut Alexandra Dinu.

„Eu cred că ar trebui să te gândești la toată lumea care se uită la tine… era să fac aici cu inima. În primul rând, când am văzut că iei foc, atunci am zis, gata… mi-am făcut griji pentru tine. De ce îți riști viața?”, l-a întrebat Andra pe tânărul artist.

Răspunsul acestuia a venit rapid: „dacă ești pasionat de ceva, nu îți pasă de altceva. Doar vrei să îți faci treaba. Evident, fac asta gândindu-mă că lumea se uită la mine. Îmi imaginez că v-ați săturat de baloane și glume. Mai sunt și altele pe lumea asta.”

Nici Andi Moisescu nu a fost mai puțin impresionat. „Noi avem o vorbă la noi, ai toate țiglele pe casă? Sunt toate cărămizile în ordine?”, l-a întrebat acesta pe spaniol.

„Mă numesc Muy Moi Show, vin din Tenerife, Spania, am 34 de ani și vă voi prezenta un număr spectaculos. Am foarte mulți prieteni în România și îmi doresc să mă vadă în spectacol. Am călătorit mult și mi-am făcut prieteni în România”, a fost prezentarea pe care și-a făcut-o bărbatul.