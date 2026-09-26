Sport

Moment special după Suedia – România 2-1! Reacția fanilor când jucătorii au venit cu capetele plecate la galerie. Video

România a debutat cu stângul în Nations League, în deplasarea din Suedia, pierzând 1-2. Cu toate acestea, cei peste 1.000 de fani români prezenți în tribunele Strawberry Arena din Solna au trecut ușor peste înfrângere.
Cristi Coste, Tibi Cocora
26.09.2026 | 11:05
Moment special dupa Suedia Romania 21 Reactia fanilor cand jucatorii au venit cu capetele plecate la galerie Video
CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA
Jucătorii români s-au prezentat la galerie după meciul cu Suedia
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Cei peste 1.000 de suporteri prezenți la Solna pentru a încuraja România în meciul cu Suedia au dat dovadă de caracter la finalul partidei. Astfel, chiar dacă naționala condusă de pe margine de Gheorghe Hagi a pierdut cu 1-2, suporterii i-au încurajat pe jucători și le-au demonstrat că sunt alături de ei la acest nou început de drum.

Cum au fost primiți jucătorii români de suporteri la finele meciului Suedia – România, scor 2-1

Cu capetele în pământ, fotbaliștii au mers la galerie la final de meci, așa cum e „protocolul”. Fanii i-au aplaudat și încurajat pe jucătorii naționalei, după care în tribunele arenei din Solna a răsunat deja cunoscutul „România, România”. Pentru naționala țării noastre urmează duelul de acasă cu Bosnia, de pe 28 septembrie de la ora 21:45. Partida se va disputa fără spectatori.

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Gheorghe Hagi a remarcat acest lucru imediat după meci și crede că jucătorii săi vor porni cu un handicap prin lipsa galeriei de la acest meci important. „Ne pare rău că nu vom avea suporterii alături de noi în următorul meci. Aţi văzut cât de mult contează, dar suntem acasă şi vom încerca să câştigăm”, a declarat Hagi.

România riscă o nouă amendă după ce ultrașii noștri au aprins torțe și fumigene în peluza arenei suedeze. Momentul a durat câteva minute, timp în care de la stația stadionului fanii au fost avertizați cu evacuarea. Este știut, UEFA are o problemă reală cu aceste momente „speciale” făcute de suporteri, împărțind amenzi pentru aproape orice, de la torțe la mesaje controversate.

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România va juca fără spectatori meciul cu Bosnia de acasă, de pe 28 septembrie, din cauza incidentelor cu Kosovo

România a fost pedepsită să joace fără spectatori cu Bosnia după incidentele din România – Kosovo, partidă disputată la finele anului 2024. Atunci, kosovarii au părăsit terenul considerând că au fost sfidați de suporterii români, care au scandat Serbia, Serbia. Mai mult, FRF a fost amendată cu zeci de mii de euro, pe lângă închiderea stadionului la meciul cu Bosnia, din cauza transmiterii unor mesaje politice și comportamentului rasist sau discriminatoriu al fanilor români.

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În acel meci, suporterii români au scandat împotriva Ungariei, împotriva statului Kosovo, au transmis mesaje politice de susținere a Serbiei, au aruncat cu obiecte în teren și au aprins materiale pirotehnice, au huiduit imnul advers, au blocat căile de acces și au folosit lasere pentru a enerva jucătorii kosovari.

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Moment special după Suedia - România, între jucători și galerie

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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