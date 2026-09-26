Moment special după Suedia – România 2-1! Reacția fanilor când jucătorii au venit cu capetele plecate la galerie. Video

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Cei peste 1.000 de suporteri prezenți la Solna pentru a încuraja România în meciul cu Suedia au dat dovadă de caracter la finalul partidei. Astfel, chiar dacă naționala condusă de pe margine de Gheorghe Hagi a pierdut cu 1-2, suporterii i-au încurajat pe jucători și le-au demonstrat că sunt alături de ei la acest nou început de drum.

Cum au fost primiți jucătorii români de suporteri la finele meciului Suedia – România, scor 2-1

, așa cum e „protocolul”. Fanii i-au aplaudat și încurajat pe jucătorii naționalei, după care în tribunele arenei din Solna a răsunat deja cunoscutul „România, România”. Pentru naționala țării noastre urmează duelul de acasă cu Bosnia, de pe 28 septembrie de la ora 21:45. Partida se va disputa fără spectatori.

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Gheorghe Hagi a remarcat acest lucru imediat după meci și crede că jucătorii săi vor porni cu un handicap prin lipsa galeriei de la acest meci important. „Ne pare rău că nu vom avea suporterii alături de noi în următorul meci. Aţi văzut cât de mult contează, dar suntem acasă şi vom încerca să câştigăm”, a declarat Hagi.

România riscă o nouă amendă după ce ultrașii noștri au aprins torțe și fumigene în peluza arenei suedeze. Momentul a durat câteva minute, timp în care de la stația stadionului fanii au fost avertizați cu evacuarea. Este știut, UEFA are o problemă reală cu aceste momente „speciale” făcute de suporteri, împărțind amenzi pentru aproape orice, de la torțe la mesaje controversate.

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România va juca fără spectatori meciul cu Bosnia de acasă, de pe 28 septembrie, din cauza incidentelor cu Kosovo

după incidentele din România – Kosovo, partidă disputată la finele anului 2024. Atunci, kosovarii au părăsit terenul considerând că au fost sfidați de suporterii români, care au scandat Serbia, Serbia. Mai mult, FRF a fost amendată cu zeci de mii de euro, pe lângă închiderea stadionului la meciul cu Bosnia, din cauza transmiterii unor mesaje politice și comportamentului rasist sau discriminatoriu al fanilor români.

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În acel meci, suporterii români au scandat împotriva Ungariei, împotriva statului Kosovo, au transmis mesaje politice de susținere a Serbiei, au aruncat cu obiecte în teren și au aprins materiale pirotehnice, au huiduit imnul advers, au blocat căile de acces și au folosit lasere pentru a enerva jucătorii kosovari.

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